Il trailer ufficiale di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, dal 25 novembre al cinema

A DISTANZA DI 30 ANNI DALLA SUA PRIMA USCITA TORNA IL CAPOLAVORO VISIONARIO DEL MAESTRO ALEJANDRO JODOROWSKY RESTAURATO IN 4K VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

L’infanzia del piccolo Fenix non è come quella di un bambino come tutti gli altri. Lavora nel circo gestito dal padre Orgo, un uomo ubriacone e infedele e la madre Concha, trapezista magnetica a capo di una setta religiosa che idolatra una giovane martire a cui vennero amputate le braccia.

Nel circo vivono anche Alma, una bambina sordomuta e unica amica del bambino, e sua madre, la Donna Tatuata, autentica attrazione e seduttrice impenitente che intrattiene una storia segreta con Orgo. Un giorno, però, Concha li coglie in flagrante e, accecata dall’ira, versa dell’acido sul marito che, prima di morire, le amputa le braccia. Fenix assiste alla scena e lo shock di fronte a tanto orrore lo porta alla pazzia, al punto da venir rinchiuso in un manicomio in stato semi-catatonico fino all’età adulta.

Ma il ritorno improvviso della madre lo spinge alla fuga…

Questa e’ la trama di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, Tra i protagonisti: Axel Jodorowsky, Blanca Guerra, Guy Stockwell

La Sceneggiatura del film e’ di Alejandro Jodorowsky, Roberto Leoni, Claudio Argento.

Dal 25 novembre al cinema.