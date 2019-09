Trailers FilmFest a Milano dal 9 all’11 ottobre

TRAILERS FILMFEST 2019 – Milano, 9/11 ottobre 2019 – XVII edizione

AL VIA LE VOTAZIONI ONLINE PER MIGLIOR POSTER E MIGLIOR BOOKTRAILER DELL’ANNO

Entra nel vivo il concorso del Trailers FilmFest, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si terrà a Milano – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 9 all’11 ottobre 2019 presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, diretto da Stefania Bianchi. Al via il concorso online per assegnare il premio del pubblico al Miglior Poster della Stagione , che si può votare online fino alla mezzanotte del 26 settembre 2019 dal sito ufficiale del festival: www.trailersfilmfest.com/poster_2019/. I dieci poster in gara sono: Attenti al gorilla, Ma cosa ci dice il cervello, Ricordi?, 10 giorni senza mamma, A mano disarmata, Suspiria, Ride, Euforia, L’uomo che comprò la luna e Sulla mia pelle e il vincitore sarà premiato nella serata di venerdì 11 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema.

Al via, fino alla mezzanotte del 25 settembre anche la votazione online per il Miglior Booktrailer dell’anno. Al link www.trailersfilmfest.com/conc_book_yt/ facendo click sulla copertina e aprendo il video, si può votare il booktrailer sul canale Youtube IlTrailersFilmFest. Il booktrailer che avrà ricevuto più MiPiace sarà decretato vincitore e premiato mercoledì 9 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.

Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2018/2019. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno votati da una giuria di qualità, che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Inoltre, il Miglior Trailer del pubblico, che sarà assegnato da HITMANIA TRAILER, di Brad&K Production, la classifica real time dei trailer più popolari sui social. A questi premi il festival affianca anche il Premio al Film Rivelazione – assegnato al film Il Campione diretto da Leonardo D’Agostini – e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare.

Tra le novità di questa edizione la comunicazione visual del festival realizzata in collaborazione con gli studenti del “Corso di specializzazione in Marketing, Comunicazione e Pubblicità” coordinato da Raffaele Massimo e Luigi Sardiello dello IED (Istituto Europeo di Design) di Roma. Tra le iniziative del festival, sempre a partecipazione gratuita, due workshop: “ADV. Sviluppare la capacità creativa”, a cura di Riccardo Fidenzi /Alter Adv e “Realizzare un trailer”, a cura di Daniele Cametti Aspri / Dvdomain – Digital Creative Movie & Image Factory. Tra gli incontri del festival, quello dedicato all’”Evoluzione storica del trailer”, a cura di Davide Dellacasa / Brad&K Production.

Durante la serata di inaugurazione, venerdì 9 ottobre, proiezione del lungometraggio Tuttaposto – L’università non sarà più la stessa, diretto da Gianni Costantino, che sarà distribuito in sala da Medusa Film a partire dal 3 ottobre. Interpretato da Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Silvana Fallisi, Maurizio Marchetti, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Paolo Sassanelli e Monica Guerritore, è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, decide di combattere questo modus operandi, realizzando un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori….

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

TrailersFilmFest 2019 è prodotto da Seven, iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; con il patrocinio e con il sostegno della Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune Di Milano. Partner: Universal Production Music, Iltuobanner.It, Anteo Palazzo Del Cinema, Medusa Film, Brad&K Production, Alter Adv, Dvdomain – Cametti, Hit Mania Trailer, Studio Medica Estetica Allegra, L’Orto Pensile, Trulli Love. Media Partner: Screenweek, Acting News, Filmisnow, Cinematographe. Partner culturali: IULM – Università, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Per informazioni:

info@trailersfilmfest.com

www.trailersfilmfest.com