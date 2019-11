Transgender Day, a Cinema Aquila proiezione film ‘Un Uomo Deve Essere Forte’

Roma – Il 20 novembre sara’ la ricorrenza del TDoR-Transgender Day of Remembrance, la Giornata mondiale di commemorazione delle vittime dell’odio e del pregiudizio transfobico, istituita nel 1999. Il 19 novembre, in occasione della proiezione romana nell’ambito del Love&Pride Day al Riff Awards 2019, giornata dedicata alla cinematografia a tematica Lgbt, le autrici e la produzione del documentario ‘Un uomo deve essere forte’ si uniscono alle celebrazioni del TDoR dedicando la proiezione del film alle vittime dell’omotransfobia. Alla proiezione prevista alle ore 20 al Nuovo Cinema Aquila interverra’ anche Vladimir Luxuria. LA STORIA DI JACK – Jack e’ un ragazzo, come tanti. Ha poco meno di trent’anni – e va bene che in realta’ ti sembra un ragazzino – ma quello sguardo sorridente, in un lampo, te lo dice con fermezza che sta per diventare un uomo. L’uomo e la persona che vuole essere. Nonostante la vita nella provincia intorpidita, che fa i giorni tutti uguali nella sua routine ottusa. Dove ti sembra che niente puo’ succedere, ma dove allo stesso tempo puoi sentirti piu’ protetto. Ma Jack e’ di piu’. Originario della Val Trompia, in provincia di Brescia, Jack e’ nato con caratteri sessuali femminili, e dal 2015 sta compiendo un percorso di transizione per conformare il suo corpo a quello che ha sempre sentito di essere: un uomo.

Nella quotidianita’ di molti, fatta di lavori saltuari, amici del bar e pochi svaghi, Jack si interroga su cosa significhi essere un uomo e su che tipo di uomo essere. Lo fa nel corpo e al di la’ del suo corpo, cercando un accordo nella dualita’ tra il dentro e il fuori, ancor piu’ complesso nella sua esperienza. Con disarmante naturalezza, Jack ci racconta una storia di trasformazione, ma ancor prima di formazione. Il suo cammino e’ personale, ma la sua ricerca di un’identita’, per rispondere alla domanda – chi sono? – e’ quella di tutti noi, indipendentemente da quale sia la risposta. IL PROGETTO E LE AUTRICI – ‘Un uomo deve essere forte’ e’ l’esordio alla regia per Ilaria Ciavattini e Elsi Perino. E’ il primo film documentario in Italia che racconta una transizione FtM (Female to Male, da femmina a maschio, ndr) lungo la durata del percorso, mostrando col corpo e sul corpo la potenza di uno stravolgimento prima di tutto identitario. Il progetto infatti e’ in lavorazione da novembre 2015, quando Jack ha iniziato il suo cambiamento: assunzione degli ormoni, iter legale per la richiesta di cambio dei dati anagrafici e autorizzazione alle operazioni. La regia di Ciavattini e Perino, anche quando lo sguardo della camera si posa sul corpo di Jack, ci restituisce con immediatezza e candore la spontaneita’ del cammino di crescita intrapreso dal protagonista. A settembre 2017 il tribunale di Brescia ha definitivamente sentenziato la sussistenza della condizione di transessualismo in Jack, che ha potuto cosi’ cambiare i propri dati anagrafici e i propri tratti sessuali: Jack e’ un uomo per tutti, ora lo e’ anche per lo Stato.