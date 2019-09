Tre giorni di trionfo al Box Office e record d’incassi per Chiara Ferragni – Unposted

Roma – 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale.

Più di 160 mila spettatori in tre giorni.

Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione.Un fantastico passaparola e le cifre lo dicono chiaramente: il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento.

Un risultato eccezionale e sorprendente che conferma la grande popolarità di Chiara Ferragni, la sua straordinaria capacità di rivolgersi e parlare al suo pubblico. Un pubblico composto prevalentemente da giovanissimi, abituato a stare sui social e a vedere film su varie piattaforme e di rado ad entrare in una sala cinematografica; ragazze e ragazzi che sono andati a vederlo anche più volte generando un passaparola che ha costruito un successo di questa portata.

Vivere l’evento al cinema per molti di questi giovani è stata un’esperienza inedita, e l’auspicio è che questa tipologia di prodotto riesca ad attrarre nuovo pubblico e ad abituarlo al linguaggio cinematografico e alla frequentazione delle sale.

Per Rai Cinema e 01 Distribution co-produrre e distribuire Chiara Ferragni – Unposted significa anche rivolgere attenzione alla modernità nelle sue varie declinazioni e osservare quei mondi emergenti che con più difficoltà riusciamo ad intercettare e capire. E Chiara Ferragni, come persona e come personaggio, rappresenta un fenomeno della nostra contemporaneità di straordinario interesse ancora tutto da raccontare.

Chiara Ferragni – Unposted è una produzione Memo Films con Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime.