Tutti i vincitori del Tour Music Fest 2019

La Finale Europea del 7 dicembre all’Auditorium del Massimo, chiude la dodicesima edizione del Tour Music Fest.

Ecco i nomi dei migliori artisti emergenti europei premiati da Mogol e Kara Dioguardi.

Una serata di straordinaria musica live, quella del 7 dicembre all’Auditorium del Massimo, che incorona un anno incredibile in cui la Commissione Artistica e lo Staff del Tour Music Fest hanno visitato 5 Paesi europei alla ricerca dei più grandi talenti della musica emergente internazionale.

Un livello altissimo sul palco della Finale Internazionale del Tour Music Fest, il primo contest europeo dedicato alla musica emergente, presentata dallo speaker di Radio 105 Bryan Ronzani, l’attrice e voce esilarante del web Angelica Massera, e l’attore teatrale e conduttore degli eventi nazionali del Tour Music Fest, Pierpaolo Laconi.

Gli artisti, provenienti da Italia, Malta, Svizzera, Spagna e Regno Unito, accompagnati sul palco dalla TMF Band, hanno colpito, con le loro performance, la Commissione Artistica, presieduta da Kara Dioguardi (autrice e produttrice americana, giudice di American Idol per due edizioni) e Mogol, e composta da alcuni dei più grandi professionisti del settore e dagli esponenti di Berklee – College of Music, partner del Tour Music Fest.

Ecco i nomi di tutti i vincitori Tour Music Fest 2019:

Miglior Testo: “Fantasticherie” di Daniela De Lorenzo (Italia)

Miglior Pianista: Davide Rasetti (Teramo, Italia)

Miglior Batterista: Angelo Camasso (Caserta, Italia)

Miglior Chitarrista: Thomas Colombo (Spinea, Italia)

Miglior Baby Singer: Isabel Tangerini (Ferrara, Italia)

Miglior Cantante lirico: Natalia Roman (Padova, Italia)

Miglior Original Band: Cheap (Torino, Italia)

Miglior Metal Band: With All The Rage (Palermo, Italia)

Miglior DJ: Gabrielo (Barletta-Andria-Trani, Italia)

Miglior DJ Producer: Peter Torre (Salerno, Italia)

Miglior Junior Singer: Martina Luci (Roma, Italia)

Miglior Interprete: Andrea Mandelli (Lecco, Italia)

Miglior Cantautore: Claire Tonna (Malta)

Miglior Rapper: Lavinia Viscuso (Cagliari, Italia)

Vincitore borsa di studio al C.E.T. di Mogol: Matilde Casalini (Svizzera)

Artist of the year: Andrea Mandelli (Lecco, Italia)

Grandissimo il successo per l’italiano Andrea Mandelli, della provincia di Lecco, che, oltre ad aggiudicarsi il premio come “Miglior Interprete Europe”, con il brano “I know where I’ve been”, è stato premiato dalla Commissione Artistica, nella persona di Kara Dioguardi, con una borsa di studio per volare a Boston all’interno del “Berklee – Summer Programs”, e con un assegno del valore di 10.000 euro come “Artist of the year”.

Andrea Mandelli, giudicato il miglior artista emergente dell’anno, ha conquistato la Commissione Artistica per le sue doti vocali che gli permettono di esplorare ogni nota e trasmetterla al pubblico, e dominare il palco da grande performer.

“Tu sei fenomenale, sei nato per cantare e per essere un artista. Hai un dono, ed è tuo obbligo condividerlo con tutti là fuori”. Queste le parole di Kara Dioguardi ad Andrea Mandelli sul palco al momento della premiazione.

All’Auditorium del Massimo è stato anche il Tour Music Fest ad aggiudicarsi un premio. Jason Camelio, musicista, compositore, arrangiatore, e direttore del dipartimento Global Programs & Partnerhips di Berklee – College of Music, consegna al direttore generale del Tour Music Fest, Gianluca Musso, e alla project manager, Nadia Stacchini, l’award “Global Partner” di Berklee College of Music. Un pensiero, da parte di una delle università musicali più prestigiose al mondo, che conferma il lavoro che il Tour Music Fest porta avanti da dodici anni nel campo della formazione e dell’educazione musicale.

Partner della manifestazione: Riunite, Berklee – College Of Music, Hard Rock Cafè Rome, CET di Mogol, Noise Symphony, Eko Music Group, Montarbo, Korg, Roli, mercatinomusicale.com, villaggiomusicale.com, Ableton, La Feltrinelli, Mad Records, Alesis, Modsart.