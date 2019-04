Un 25 aprile all’insegna di natura e birra artigianale a Roma

Campagna romana, convivialità e birra artigianale: sono questi gli ingredienti di ‘Un Mare di Birra sul Prato’, l’appuntamento di primavera per gli amanti dei malti e luppoli di qualità.

In una giornata di festa, il 25 Aprile, sarà possibile, a partire da mezzogiorno fino all’una del mattino, trascorrere un’intera giornata di relax immersi nella natura, al 1696 di Via Ardeatina, negli spazi del Casale 4.5. L’iniziativa è promossa da Publigiovane Eventi, nota per organizzare due tra gli appuntamenti brassicoli più importanti d’Europa come ‘EurHop! Roma Beer Festival – Il Salone Internazionale della Birra Artigianale’ – e il ‘FrankenBierFest’.

A scandire le ore della giornata all’insegna del comfort food e dei giochi anche per i più piccoli, con un’area dedicata alla ‘fattoria degli animali’, ci sarà il contest tra 13 publican romani, che si sfideranno a colpi di birra artigianale italiana e internazionale, con oltre 80 proposte brassicole. Accanto a queste, anche un’ampia selezione di prodotti gastronomici, tra cui arrosticini abruzzesi, pizza, brisket, pulled pork e l’immancabile accoppiata di primavera a base di fave e pecorino.