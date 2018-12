Univers allarga il suo universo di possibilità e diventa officina culturale e creativa

Roma – Univers, storica agenzia romana leader nel settore dei servizi M.I.C.E. per il Corporate, diventa anche officina culturale e creativa. La società, in partnership con Tamago S.r.l., debutta nel mondo degli eventi artistici e di intrattenimento dal vivo, con il progetto Co.Ro – voci COmiche ROmane, un festival promosso dalla Regione Lazio e dedicato alla comicità romana che prenderà vita dal 15 febbraio al 1° marzo 2019 presso WEGIL, l’hub culturale della Regione gestito da LAZIOcrea a Trastevere. L’evento di quattro serate non consecutive si propone di raccontare la Capitale attraverso le voci di Luca Ravenna, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo e Valerio Lundini per la direzione artistica di Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio.

Il progetto è inserito nel calendario di eventi che animerà gli spazi di WEGIL fino all’8 marzo 2019 ed è stato presentato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della conferenza stampa di apertura della mostra di Massimo Sestini, L’aria del tempo.

Cos’è Co.Ro? Co.Ro. è un appuntamento in quattro serate (venerdì 15, sabato 16, venerdì 22 febbraio e sabato 1° marzo 2019) che combina stand up comedy, interviste e street food romani. Il festival è stato ideato come occasione per dare spazio ai protagonisti della nuova comicità che gravita intorno alla Capitale.

Ogni serata prevede uno spettacolo comico alle ore 21, seguito da un talk Post Show con Edoardo Ferrario e un ospite diverso ogni sera alle ore 22.30, mentre la cucina al primo piano sarà aperta dalle ore 20 alle 24 a cura del noto marchio romano Il Gianfornaio.

Co.Ro. è il progetto originale di Univers e di Tamago nato in risposta al bando di LAZIOCrea per l’ideazione di eventi artistici e culturali da realizzare presso WEGIL, che il 7 dicembre ha festeggiato il primo compleanno dalla sua riapertura. L’Ex GIL è oggi uno spazio culturale polivalente, luogo di riferimento della Regione Lazio per mettere a disposizione del pubblico l’eccellenza del territorio nel campo culturale, turistico ed enogastronomico.

Univers Univers S.r.l. è un’azienda italiana che opera da oltre 55 anni nell’ambito dell’organizzazione degli eventi, prevalentemente per il Corporate. Una solida storia imprenditoriale che nasce a Roma nel 1962 e, negli anni, accresce il proprio mercato di riferimento dal settore del semplice viaggio di piacere fino ai grandi incentive aziendali, dall’organizzazione di meeting commerciali a quella di eventi e convention con centinaia di partecipanti, mantenendo l’unicità e la creatività sempre al centro della propria mission.

Tamago Tamago S.r.l. è una giovane casa di produzione cinematografica indipendente e una officina artistica. Un progetto culturale nato dalla volontà di Cecilia Attanasio ed Edoardo Ferrario di ideare, scrivere e produrre contenuti di alta qualità estetica e narrativa rivolti sia al grande pubblico sia alle istituzioni, alle aziende e alle organizzazioni. Mission della società è realizzare forme di comunicazione non convenzionali in ambito audiovisivo e web attraverso la contaminazione di generi e linguaggi con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni e al linguaggio comedy.

PROGRAMMA:

Venerdì 15 febbraio 2019 Ore 21: spettacolo di stand up di Luca Ravenna. Ore 22.30: intervista Post Show di Edoardo Ferrario.

Sabato 16 febbraio 2019 Ore 21: spettacolo di stand up di Saverio Raimondo. Ore 22.30: intervista Post Show di Edoardo Ferrario.

Venerdì 22 febbraio 2019 Ore 21: spettacolo di stand up di Francesco De Carlo. Ore 22.30: intervista Post Show di Edoardo Ferrario.

Venerdì 1° marzo 2019 Ore 21: spettacolo comico di Valerio Lundini. Ore 22.30: intervista Post Show di Edoardo Ferrario.

Tutte le sere dalle ore 20 alle 24: street food romano a cura de Il Gianfornaio.

BIGLIETTI: Ingresso allo spettacolo € 12

LUOGO: WEGIL, Largo Ascianghi 5, Roma