Presso le Officine Farneto, in Via dei Monti della Farnesina 77, da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre

Roma – La vendita dell’artigianato più popolare di Roma si colora di rosso e torna in una nuova veste tutta natalizia. Dopo il successo della versione primaverile e di quella autunnale, Urban Bazar apre nuovamente le porte al pubblico da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre. Ad ospitare l’evento è ancora una volta l’ex fabbrica romana Officine Farneto che con i suoi 1000 metri quadrati si conferma come una delle location più spaziose e più “cool” nel centro della città. Il format, ormai affermato, ideato da Titti Barra e da Letizia Moroni vedrà più di 50 espositori mettere in vendita le proprie creazioni tutte rigorosamente artigianali.

Come per le edizioni passate i protagonisti saranno abbigliamento, gioielleria e design con una new entry gastronomica. Oltre ai tantissimi brand, molti di casa altri esordienti, per la prima volta gli appassionati dell’hand-made potranno acquistare anche panettoni, torroni, biscotti e tantissime leccornie dedicate al Natale. La fiera romana mantiene la sua forma dai tratti urban e si arricchisce nel contenuto dando spazio alle decorazioni festive. Tutti gli amanti degli addobbi potranno sbizzarrirsi nell’acquisto di ornamenti per la casa unici e fatti a mano.

Per tre giorni il bazar si scalderà grazie all’aria del Natale ormai alle porte e all’accoglienza delle ideatrici che offriranno al pubblico un aperitivo a base di bollicine nel pomeriggio di venerdì 30.

Lo spazio esterno sarà allestito per ospitare la nuovissima zona street food che si animerà grazie ai panini gourmet de “La gallina al volante”, dei dolci di “Cookie jam” e dei fritti napoletani di “Frie’n’fuie”.

Urban Bazar è l’imperdibile appuntamento romano che diventa un’occasione per conoscere un nuovo stile di emporio e curiosare tra migliaia di oggetti di design e di moda mai visti prima.

Giorni e orari: venerdì 30 ottobre dalle ore 17 alle 22, sabato primo dicembre dalle ore 10 alle 22, domenica 2 dicembre dalle ore 10 alle 20