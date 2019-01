Valentina Persia ‘in Spinga… signora… spinga…’:  dal 10 gennaio al 13 gennaio al Teatro Roma dal 10 gennaio al 13 gennaio

Da giovedì 10 gennaio al Teatro Roma è in scena “Spinga… signora… spinga”, spettacolo comico esilarante scritto dalla spumeggiante Valentina Persia, interprete di molteplici commedie e spettacoli di successo

Roma – Si tratta di una storia autobiografica, scritta dopo la nascita dei suoi due gemelli che racconta l’esperienza straordinaria della maternità. La storia di una mamma alle prese con biberon e pannolini, con tutto ciò che ne consegue: felicità, stanchezza e tanta pazienza per sottolineare quanto sia impegnativo e arduo il mestiere più bello del mondo.

Quando la protagonista si trova a fronteggiare nuove situazioni, la paura di non farcela o di non essere all’altezza prende il sopravvento, ma come ogni mamma riesce sempre a cavarsela con leggerezza mettendo in campo amore, comprensione, pazienza e simpatia.

Lo spettacolo, scandito da un ritmo incalzante e coinvolgente, è incentrato su esperienze di vita reale, come la maggior parte delle esibizioni dell’attrice comica romana, con gags ironiche e divertenti, nelle quali anche il pubblico si identificherà per sentirsi parte integrante di una storia dove la risata è assicurata.

Note di regia (Valentina Persia)

Ricordatevi di sorridere anche quando il vostro sorriso è triste, “perché più triste di un sorriso triste c’è solo la tristezza di non saper sorridere”.

La filosofia di vita di Valentina Persia è tutta racchiusa nella frase con cui è solita salutare il pubblico che l’applaude alla fine dello spettacolo. Un momento di riflessione leggero, così come leggero è il suo modo di essere e far ridere.

Una leggerezza che deriva dalla sua grande passione per il balletto, che l’ha portata ad esprimersi al meglio sul palco dove il linguaggio del corpo non è certo meno importante dei testi studiati accuratamente.

“Spinga… Signora… Spinga… E dove hai scelto di spingere solo tu lo sai… O meglio… Non sempre lo sai… E appena vedi il tuo cucciolo di uomo che piange tenero e vuole il tuo seno e vuole le tue braccia e vuole e vuole e vuole…”.

È solo l’inizio di una donna che diventa Mamma, giorno per giorno, tra pannolini carichi d’amore e biberon di stanchezza, l’avventura più misteriosa del mondo…

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH!!!

Ed è solo il prologo di uno spettacolo divertente ed esilarante ideato e portato in scena da una grande attrice.