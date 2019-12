Dopo Ana Mena (il video della sua canzone “Una Volta Ancora” con Fred De Palma ha raggiunto quasi 100 milioni di visualizzazioni) venerdì 13 dicembre 2019 RICHBITCH porta un nuovo super ospite all’EDEN di Roma: Gué Pequeno.

Gué Pequeno è un personaggio chiave nella storia del rap italiano: è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e Beastie Boys. Il suo ultimo album si intitola “Sinatra”, è uscito nel 2018 e contiene il singolo “Bling Bling (Oro)” con il campionamento di “Oro” di Mango. Tantissimi gli artisti che hanno collaborato con il rapper milanese, da Marracash a Mahmood, da M¥SS KETA ad Emis Killa, giusto per citarne alcuni. Questa primavera è stato giurato nel talent The Voice Of Italy su Rai, dallo scorso giovedì 21 novembre è al cinema con la colonna sonora di “Cetto c’è, senzadubbiamente”, il nuovo film di Antonio Albanese. Cetto La Qualunque interpreta personalmente il tormentone “Io sono il re”. “È stato un sogno lavorare con Antonio Albanese” ha scritto Pequeno sui social; Come dargli torto?

Insieme a Pequeno, venerdì 12 dicembre, il dj, producer e performer Ale Zuber e il guest resident KAY. Zuber è l’ideatore di RICHBITCH, un party nato in Italia e in brevissimo tempo impostosi in tutto il mondo da Miami a Londra; nel 2016 il suo approdo a Ibiza, con il suo mix continuo di hip­hop, R&B, reggaeton, trap e moombahton. Zuber è stato il primo ad importare queste sonorità sulla isla, dove da sempre house e techno la fanno da padroni, sino ad approdare – questa estate – ogni lunedì all’Hï Ibiza. Il dj e producer KAY è il fondatore dell’etichetta discografica Strakton Records, con la quale lo scorso ottobre ha prodotto la compilation “Quaalude 2019”, in concomitanza con l’Amsterdam Dance Event, la più importante rassegna mondiale dedicata alla music industry.

Questo inverno RICHBITCH va in scena tutte le settimane all’Eden di Roma, al Big di Torino, al Tocqueville di Milano e in tante altre città.

