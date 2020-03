Venerdì 6 marzo gli Statale 66 in concerto al Quid

Dalla trasmissione “Stracult” di Rai2 al palco del Quid. Tra Beat, Rock’N’Roll e contaminazioni psichedeliche

Venerdì 6 marzo, gli Statale 66 si esibiranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito).

Gli Statale 66 sono un gruppo Beat, Rock’n’Roll e Surf con contaminazioni psichedeliche, attivo dal 1999.

Dagli esordi, quando la loro musica ispirò la nascita di una casa discografica di cui sono fiore all’occhiello la G&M Recorfonic di Claudio “Greg” Gregori e Luca Majnardi, fino ad oggi, con esperienze in radio, anni di shows e dischi incisi.

Attualmente resident-band della trasmissione televisiva “Stracult“ su Raidue dove si presentano dal vivo colonne sonore del “Cinema Stracult”.

Ma questa è molto più di una band di successo, è passione viscerale, anni di cantina e di palco, sudore e divertimento fino a notte fonda. Ascoltarli ci catapulta nelle scatenate notti fine anni 50/60, anche se sono un gruppo rock di oggi perché in ogni nota c’è sia tutta la passione per un periodo musicale senza eguali che per la musica stessa in tutte le sue evoluzioni.

Gli Statale 66 sono: Alessandro Meozzi (voce, chitarre, piano e cori), Giulia Meozzi (batteria, cori e percussioni) e Mary Di Tommaso (voce, cori, percussioni, sinth e chitarra acustica).