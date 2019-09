Da venerdì in mostra ‘Esercito dell’Arte’

Roma – Si chiama ‘L’esercito dell’Arte’ il progetto ideato dalla pittrice Simona Sarti in mostra per una settimana a Palazzo Velli Expo, a Roma, dall’inaugurazione di venerdi’ 6 alle 17.30 al 13 settembre. Il progetto, curato da Sarti anche nella direzione artistica, e’ promosso dall’associazione culturale ‘Associazione Arte altra’ con il patrocinio del Municipio Roma I Centro.

È “un evento artistico di grande attualita’, che punta a coinvolgere lo spettatore e stimolare la riflessione verso le tante tematiche sociali proposte- si legge su una nota stampa- Una serie di manichini senza testa, che evocano la pirandelliana forza delle ‘Voci di dentro’ di Eduardo. Un esempio di arte concettuale in cui l’idea transita attraverso il contributo di ogni artista, in cui le differenti cromie influiscono in maniera diversa sulla percezione delle opere. Durante il vernissage, le opere in mostra saranno accompagnate da voci narranti, che esprimeranno il tratto identificativo di ognuna di esse- continua il comunicato- La lettura di un testo, fara’ comprendere che ogni artista ha voluto irrompere emotivamente con quel tratto, quel colore, quella materia modellata”.

I visitatori saranno protagonisti dell’azione artistica e collocandosi su di una piastra inserita nell’agone artistico, diventeranno temporaneamente parte integrante dell’installazione.

All’inaugurazione interverranno la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, e la storica dell’arte Floriana Mauro.

Ad esporre le loro opere saranno: Alessandra Bilotta, Norberto Cenci, Marco Delli Veneri, Giovanna Gandini, Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Susanna Lucchi, Paolo Andrea Pandolfi, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti, Roberta Venanzi, Caterina Vitellozzi.