Da venerdì a Terme Caracalla in scena ‘La Traviata’

Roma – La stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma prosegue con un’altra opera di Verdi: dopo l’Aida inaugurale torna in scena, alle Terme di Caracalla, ‘La traviata’, che ha avuto grande successo la scorsa estate, da venerdi’ 19 luglio fino all’8 agosto alle ore 21, ambientata nell’atmosfera della ‘Dolce Vita’ felliniana dal regista Lorenzo Mariani. Sul podio, alla direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma, Manlio Benzi, al suo primo impegno con la Fondazione capitolina. Nella lettura di Mariani il dramma di Violetta Valery non si svolge nella Parigi di meta’ Ottocento, ma nel mondo immaginario del cinema Anni 60 in un omaggio alla Roma felliniana. “Durante la lettura de ‘La Dame aux camelias’ di Alexandre Dumas- spiega il regista- a volte ero talmente scosso da non riuscire a continuarla, ed e’ stato proprio chiedendomi come avrei potuto dipingere un mondo cosi’ privo di speranza che ho pensato a ‘La Dolce vita’ di Fellini; quel film e’ un ritratto spietato della Roma e dell’Italia di fine anni Cinquanta”. A trasportarci in questa atmosfera saranno i costumi di Silvia Aymonino, le scene di Alessandro Camera, le luci di Roberto Venturi e i video di Fabio Iaquone e Luca Attilii. Luciano Cannito firma i movimenti coreografici.

Nel ruolo della protagonista canteranno Francesca Dotto e Valentina Varriale talento emerso dalla prima edizione del progetto ‘Fabbrica’ Young Artist Program del Teatro dell’Opera. Gli altri personaggi del libretto di Francesco Maria Piave avranno le voci di Alessandro Scotto di Luzio (Alfredo), Marcello Rosiello (Giorgio Germont), Roberto Accurso (Barone Douphol), Domenico Colaianni (Marchese D’Obigny) e Graziano Dallavalle (Dottor Grenvil). In scena anche i talenti della seconda edizione del progetto ‘Fabbrica’ Yap, attualmente in corso: Irida Dragoti (Flora Bervoix), Rafaela Albuquerque (Annina) e Murat Can Güvem (Gastone). Il Coro del Teatro dell’Opera di Roma e’ diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Dopo la prima di venerdi’ 19 luglio, ‘La traviata’ verra’ replicata martedi’ 23 e sabato 27 luglio; venerdi’ 2 e giovedi’ 8 agosto, sempre alle ore 21. L’appuntamento con la ‘Lezione di Opera’ su ‘La traviata’, tenuta sempre dal maestro Giovanni Bietti, e’ venerdi’ 19 luglio alle Terme di Caracalla alle ore 19.15. I biglietti per la stagione estiva 2019 sono in vendita alla biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma.