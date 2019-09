Ventotene, al via Training Camp di Anci Lazio

Roma – ‘Gli Enti Locali d’Europa’, è questo il titolo del training camp 2019, promosso da ANCI Lazio, in corso da oggi fino a domenica 29 settembre nella splendida cornice dell’isola di Ventotene. Il progetto, nato in collaborazione con la Regione Lazio e rivolto a 40 amministratori di Comuni laziali, punta a sviluppare nuove competenze sul versante della programmazione locale con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali. Secondo il Presidente di Anci Lazio, Nicola Marino, “la partecipazione di numerosi amministratori locali intervenuti nell’edizione di quest’anno dimostra l’importanza della progettazione e programmazione comunitaria. Ormai la dimensione europea è veramente fondamentale per i comuni italiani”.

Tra gli ospiti anche il Sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, che ha sottolineato come “la politica regionale europea è uno dei più grandi vettori della costruzione di una dimensione comunitaria, in quanto riesce a creare un embrione di comunità amministrativa europea”. Per Salvatore De Meo, Vicepresidente di Anci Lazio e Membro del Comitato Europeo delle Regioni “gli amministratori locali sono coloro dai quali far partire il processo formativo europeo; la loro formazione serve ad arginare un vuoto che si è creato nel corso degli anni dove non sempre la politica ha esercitato il suo ruolo di governo del territorio”.