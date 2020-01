Si e’ svolta oggi a Roma la presentazione dell’ultimo film di Ivano De Matteo, “Villetta con ospiti”. Dopo “La Vita Possibile” (2016), il regista romano torna con una commedia noir che si svolge in una cittadina del nord Italia.

La vicenda attorno alla quale si snoda l’intero film avviene nell’arco di una giornata. I protagonisti al centro della scena paiono avere tutto per essere felici, e conducono una vita privata e sociale apparentemente senza ombre. Marco Giallini e’ Giorgio, padre devoto e marito premuroso, Michela Cescon e’ Diletta, moglie e mamma affettuosa, abile organizzatrice e attiva nella comunita’. Monica Billiani e’ Beatrice, la figlia di Giorgio e Diletta, alle prese con le tipiche insicurezze dell’adolescenza, Erica Blanc e’ Miranda, madre di Diletta, che nonostante gli acciacchi dell’eta’ e’ ancora perfettamente vigile e presente. Cristina Flutur e’ Sonja, badante rumena di Miranda, che ha un figlio, Adrian (Ioan Tiberiu Dobrica), al quale e’ molto legata e che vive con lei, Bebo Storti e’ il Dottor De Santis, un medico che svolge la sua professione diligentemente ma senza piu’ passione, Massimiliano Gallo e’ il Commissario Panti, un poliziotto losco e senza scrupoli, Vinicio Marchioni e’ invece Don Carlo, un prete di provincia che si occupa con devozione della sua chiesa e dei suoi fedeli.

La vita di questi personaggi prendera’ una piega inaspettata quando un evento drammatico avverra’ in casa di Giorgio e Diletta. Da quel momento in poi, la loro vita cambiera’ per sempre.

“Come ho sempre detto, in tutti i miei film, partiamo sempre dall’idea di famiglia. In quest’ultimo, oltre alla famiglia, c’e’ la famiglia intesa come comunita’. Io e Valentina (Ferlan) quando scriviamo i nostri film, partiamo sempre dal presupposto che nessuno e’ salvabile, ho sempre detto che non metterei mai la mano sul fuoco su nessuno, neanche su me. Con Valentina, con la quale oltre a scrivere viviamo da 30 anni insieme, avevamo questo soggetto da tempo e poi abbiamo deciso di farlo” ha dichiarato Ivano De Matteo in conferenza stampa.

“Ivano e’ un regista fantastico, un uomo di grande talento e ha una visione molto precisa di quello che vuole raccontare. Lavorare diretta da lui insieme a questo cast, e’ stata l’esperienza cinematografica migliore che io abbia mai vissuto” ha dichiarato l’attrice rumena Cristina Flutur, miglior attrice protagonista al Festival di Cannes nel 2012 col film “Oltre le colline”, e bravissima nel ruolo di Sonja, unico personaggio positivo all’interno di una vicenda piu’ grande di lei.

“Villetta con ospiti” e’ una coproduzione italo-francese Rodeo Drive con Rai Cinema e Les Films D’Ici. Uscira’ al cinema il 30 gennaio, distribuito da Academy Two.

Sylvia Fortini