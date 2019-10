Vino e Olio in Festa 2019 al Mercato Contadino Roma Castelli Romani – Roma Ippodromo Capannelle 3 novembre 2019

Roma – Mercato Contadino Roma e Castelli Romani, Ippodromo Capannelle, 3 novembre Oltre 80 aziende agricole e artigiani. Street Farm Food, Laboratori, Artigianato, Pic nic autunnale e Musica Popolare sul prato più grande di Roma, Musica Popolare! A grande richiesta, dopo il successo delle edizioni precedenti arriva la 5° edizione di VINO e OLIO in FESTA, organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli. Oltre 80 produttori agricoli del nostro territorio, artigiani e tanti fruitori che continuano a scegliere di mangiare consapevolmente e frequentano il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani tutti i sabati e tutte le domeniche sul piazzale esterno di Via Appia Nuova, angolo Via delle Capannelle.

Domenica 3 novembre 2019 questo evento speciale si svolgerà all’interno dell’Ippodromo Capannelle di Roma, dalle ore 9,00 alle 18,30. Entrata gratuita tutto il giorno. Parcheggio gratuito fino alle 13,00 e dopo quest’orario euro 2,00 per tutto il pomeriggio. Tanti laboratori per grandi e piccini, street farm food cioè “cibo contadino di strada”, show-cooking, degustazioni, pic nic autunnale e musica popolare! Giornata organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sommelier (FISAR: delegazione Roma e Castelli Romani) e il Centro Assaggiatori produzioni olivicole Latina (CAPOL). Per saperne sempre di più ed impedire che il sistema dell’agroindustria, controllando il cibo che assumiamo tutti i giorni, controlli anche le nostre vite!

LABORATORI PER GLI APPASSIONATI DEL BUON CIBO

Ore 10,30: Laboratorio di cucina “Le ciambelline al vino con i prodotti del Mercato Contadino”: gli ingredienti, la ricetta e le varianti della tradizione. A cura di Floriana Barone, giornalista pubblicista e foodblogger (www.flottinaincucina.com). ORE 11: LABORATORIO ANALISI SENSORIALE DELL’OLIO EXTRA VERGINE OLI CON MARCHIO EUROPEO DI QUALITA’: SABINA DOP vs COLLINE PONTINE DOP SAI RICONOSCERE UN OLIO EXTRA VERGINE DI QUALITÀ? Educare il palato per riconoscere un olio di qualità è alla portata di tutti. Il nuovo concetto di qualità dell’olio: la qualità sensoriale. A cura di Luigi Centauri: presidente del CAPOL, Centro Assaggiatori produzioni Olivicole Latina. Alla scoperta del gusto, prove pratiche di assaggio, analisi sensoriale, blind test (sei pronto a farti bendare?), informazioni sui metodi di coltivazione, sulle tecniche di trasformazione e conservazione, sulle metodologie di valutazione delle caratteristiche sensoriali per imparare a “scoprire” e “riconoscere” i pregi e i difetti degli oli esaminati (Azienda agricola biologica Impero Maggiarra di Sonnino, Azienda agricola Roberta Marcoaldi di Montelibretti, Azienda agricola Angela Paoloni di Marcellina, Azienda agricola Lalla Lupi di Fara Sabina, Azienda agricola Cesare Loreti di Zagarolo).

VINI DI QUALITA’ DEL LAZIO DOC/DOCG/DOP, IGT/IGP

Quest’anno l’iniziativa vede rafforzarsi la collaborazione tra il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani ed il Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati il cui Presidente Felice Gasperini, nel complimentarsi per l’iniziativa, invita tutti i ristoratori romani all’appuntamento del 3 novembre a Capannelle per degustare e scoprire il rinnovato valore e qualità dei vini del territorio Frascati. “La vendemmia 2019 appena conclusasi è stata una delle migliori degli ultimi anni, soprattutto per la qualità delle uve che ci permetteranno di produrre vini prestigiosi. Questo dato, ci ricorda il Presidente del Consorzio, assieme alle rinnovate azioni di comunicazione e marketing che abbiamo messo in campo, sta determinando un allargamento del mercato per i nostri vini e guardando avanti, quest’anno parteciperemo al prossimo PROWEIN di DUSSELDORF dal 15 al 17 Marzo 2020 con l’intento di attirare l’attenzione sul marchio Frascati all’estero.” “Il marchio Frascati – ci ricorda il Consigliere Oreste Molinari – rappresenta nel panorama italiano una delle denominazioni più antiche da difendere e valorizzare in occasione degli eventi più importanti, come in questo di Capannelle organizzato dal Mercato Contadino Roma e Castelli Romani” Laboratori e degustazioni in collaborazione con la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori – delegazione Roma e Castelli Romani) degustazione guidata dei vini delle aziende del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani e delle aziende ospiti della manifestazione.

ORE 12: LABORATORIO TECNICHE DI DEGUSTAZIONE DEI VINI

Tecniche di degustazione con il sommelier Francesco Radiciotti (Cantina Villafranca di Monteporzio, Cantine Volpetti di Frascati, Azienda agricola Tenuta di Pietra Porzia di Frascati, Azienda agricola Gabriele Magno, Azienda biologica Capodarco, Azienda agricola Carla Onofri di Vallerano, Azienda agricola biologica Simone Robertiello di Vignanello, Azienda agricola Colle Favignano di Velletri, Azienda agricola Marco Buresta di Aprilia). Testimonianze dei produttori.

ATTIVITA’ PER BAMBINI

ORE 10 – 12,30: Laboratorio del buon cibo per BAMBINI:

“Come nasce l’olio e come nasce il vino?” Percorso didattico esplorativo per bambini e poi tutti insieme merenda pane e olio, analisi sensoriale alla scoperta dei sapori. Un appuntamento per avvicinare in maniera giocosa i piccoli e le famiglie al tema della consapevolezza sul cibo che quotidianamente scegliamo di mangiare. Dalle ORE 10 laboratorio di disegno naturalistico a cura del WWF Roma e area metropolitana. ORE 10,00 – 17,00: La città dei pony: battesimo della sella e stazioni ludico-didattiche con i pony e parco gonfiabili gratuito (tutto il giorno!). PIC NIC autunnale sul prato più grande di Roma all’Ippodromo Capannelle: fra le tante prelibatezze e eccellenze del territorio (prodotti da forno, mozzarelle di bufala, vini doc, formaggi erborinati, la Tiella di Gaeta, le migliori birre artigianali, anche alla zucca ed alla castagna, selezionate da Fustock birreria. Mentre i nostri contadini- chef cucineranno per voi: bruschette, fritti, grigliate miste, l’antica ricetta di Lanuvio di pasta e fagioli, spaghetti all’aglio di Castelliri e olio nuovo, castagne arrostite!

Tutti insieme i produttori vi aspetteranno con ricette e preziosi consigli per invitarvi a sostenere le piccole aziende a conduzione familiare, per supportare un’economia locale che altrimenti andrebbe disgregandosi. E poi non solo cibo, presenti anche gli artigiani del nostro territorio, con l’arte del riciclo e l’arte delle mani. Giornata di solidarietà, moltissime istituzioni ed associazioni del territorio sostengono il nostro progetto di filiera corta. Orto botanico Università di Tor Vergata, Navdanya International, Medici senza frontiere, Greenpeace, Legambiente, Libera, Actionaid, FoodReLovution, Associazione Semilune, WWF Roma e area metropolitana, Cerealia Festival la Festa dei cereali. Tutti uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale.

L’Associazione Navdanya International – Onlus è stata creata in Italia nel 2011 allo scopo di sostenere la missione di Navdanya a livello internazionale. L’organizzazione promuove un nuovo paradigma agricolo ed economico, una cultura del “cibo come salute”, in cui prevalgono la responsabilità ecologica e la giustizia economica, come analizzato in dettaglio nel ‘Manifesto Food for Health – Coltivare la biodiversità, coltivare la salute’. Fra gli obiettivi dell’organizzazione emergono la protezione della natura e della biodiversità, la difesa delle culture e delle conoscenze tradizionali, la difesa dei diritti dei consumatori – in particolare attraverso la Campagna ‘Per un cibo e un’agricoltura liberi da veleni’; la tutela del diritto degli agricoltori e dei cittadini comuni di conservare, scambiare, coltivare e selezionare liberamente i semi.

Le campagne internazionali, il coordinamento di incontri, dibattiti e conferenze e le campagne politiche di Navdanya International sono incentrate sull’analisi del contesto dei sistemi agro-alimentari e del loro stretto legame con le condizioni del suolo, della biodiversità e degli ecosistemi, con la resilienza climatica e la giustizia sociale. www.navdanyainternational.it “Tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è il messaggio del film indipendente di Thomas Torelli, Food RelLOVution il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino. Iscriviti alla nuova web tv www.thomastorelli.com UAM.TV Tutti i sabati e tutte le domeniche il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani si svolge sul piazzale esterno dell’Ippodromo Capannelle dalle 8,30 alle 13,30 ad eccezione degli eventi speciali che sono organizzati all’interno: il prossimo, sabato 8 dicembre LA POLENTA di NATALE!

Buon cibo!