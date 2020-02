Vita da Cani – L’Ultima Scommessa dal 18 febbraio al 1 marzo al Teatro Lo Spazio

Debutta in prima nazionale assoluta al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 18 febbraio al 1 marzo, Vita da Cani- L’Ultima Scommessa, spettacolo scritto da Simone Pulcini e Italo Amerighi , con la regia di Ariele Vincenti. Uno spaccato di vita e vite, una fotografia sulla problematica della ludopatia, affrontata con uno stile diretto e talvolta ironico, attraverso una risata amara che porta a riflettere.

Protagonisti sono sei amici, tutti diversi ma con una cosa in comune: Il Gioco Compulsivo. Il punto d’incontro delle loro vite è la Sala scommesse dove ognuno si cimenta nella sua specialità: calcio, slot machines, gratta e vinci, ippica e corse di cani virtuali, la nuova frontiera del gioco d’azzardo.

La Sala diventa è un luogo di sfogo, di confronto. Un posto dove non si è gli ultimi della lista perché il tuo vicino è sempre messo peggio di te. Un posto dove la “Svolta” sembra continuamente dietro l’angolo.

Se è vero che in carcere nessuno è colpevole, in sala nessuno è ludopatico, hanno tutti il controllo della situazione, o almeno credono finchè qualcuno non viene a battere cassa e tutti sono obbligati ad una doccia fredda di realtà.

In Sala il Tempo sembra sempre immobile, ora invece l’orologio comincia a ticchettare velocemente e di Tempo ce n’è davvero poco se non per un’ultima scommessa.

Stefano Ambrogi, Italo Amerighi, Patrizia Ciabatta, Daniele Locci, Matteo Milani, Luca Paniconi e Simone Pulcini danno corpo e voce, in scena, a questo gruppo di amici “dipendenti” dal vizio del gioco, si aggirano tra i pericoli e il fascino della dea fortuna, si incontrano, si scontrano, tutti alla ricerca di un qualcosa in più, di una vittoria che ha il sapore della sconfitta.

Vita da Cani – L’Ultima Scommessa

Di Simone Pulcini e Italo Amerighi (da un’idea di Simone Pulcini)

Con Stefano Ambrogi, Italo Amerighi, Patrizia Ciabatta, Daniele Locci,

Matteo Milani, Luca Paniconi e Simone Pulcini

Regia di Ariele Vincenti

