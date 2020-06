Volava con le parole, in uscita il primo singolo dei rapper Petross e Merrick

#TDLOnline

One Love Records presenta

Il primo singolo dei due rapper ostiensi Petross e Merrick

VOLAVA CON LE PAROLE

di Merrick (Manuel De Persio) e Petross (Antonio Petrosemolo)

Manuel De Persio e Antonio Petrosemolo – lyrics

Manuel De Persio – beat maker

Lorenzo Peverini – pianoforte

Federico Inciocchi aka Delta – sound designer

Giulia Moriconi, Emiliano Amato- video

Matteo Margilio – grafica

Nino Villani – foto

Produzione One Love Records

Progetto FATTORE OSTIA – Teatro del Lido di Ostia

Giovedì 2 luglio in uscita su tutte le piattaforme digitali Volava con le Parole dei giovanissimi rapper ostiensi, Petross e Merrick; un brano nato all’interno del Progetto FATTORE OSTIA un laboratorio, rivolto ai giovani del Municipio Roma X, sulla narrazione del territorio a partire da storie personali e collettive, che si è svolto durante la stagione 2019/2020 del Teatro del Lido di Ostia.

Volava con le Parole è il primo singolo dei due rapper ostiensi Petross (Antonio Petrosemolo, 17 anni, giovane talento italo giamaicano che si divide tra calcio e rap) e Merrick (Manuel De Persio, rapper e surfista ostiense). Un brano liberamente ispirato alla Gabbianella e il Gatto” dell’autore cileno Louis Sepulveda, caratterizzato da un testo dai toni intimi che parla della vita e delle ambizioni di una generazione stanca di vivere rispettando sterili stereotipi. Piccoli gesti quotidiani che si trasformano in gesta eroiche e che diventano speranza, un tema che è stato alla base di tutto il lavoro di Fattore Ostia, progetto laboratoriale da cui scaturisce questo video. Il tutto immerso in un beat incalzante che mira a toccare le corde più intime dell’anima.

Il brano è nato all’interno del laboratorio che si è svolto in parte in presenza e in parte online (durante il periodo del lockdown), ed è stato condotto, per la sezione teatrale, da Tamara Bartolini e per quella musicale, coordinato da Simona Olive con la collaborazione di Petross e Merrick; il laboratorio prevede inoltre un futuro intervento di urban art a cura di Mirko Pierri. Il videoclip è stato realizzato dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio e mostra anche il backstage e il making of dell’intero progetto.

Link al Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=lVxGc8_2P-E&feature=youtu.be