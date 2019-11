Weekend Mic, domani a Teatro Opera protagonista Vivaldi

Roma – La figura di Antonio Vivaldi sara’ al centro della nuova apertura serale dei Musei Capitolini di sabato 23 novembre nell’ambito della manifestazione I Weekend della Mic. Realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, l’evento musicale vedra’ impegnata la Cantoria della Scuola di Canto Corale- il cui direttore e’ il maestro Roberto Gabbiani- che eseguira’ per l’occasione il Gloria in re maggiore RV 589 di Antonio Vivaldi, sotto la direzione del maestro Giuseppe Sabbatini, con la partecipazione dei pianisti Roberto Lorenzetti e Michele Reali e le parti solistiche affidate a Gaia D’Onofrio e Martina Manciocchi, in organico nella Cantoria.

Nell’arco dell’apertura straordinaria, dalle 20 alle 24 con l’ultimo ingresso alle ore 23, il pubblico avra’ la possibilita’ di entrare gratuitamente mostrando la propria Mic Card o pagando il biglietto del costo di un euro. Un’occasione speciale per ammirare l’immensa collezione permanente del complesso museale, dedicarsi alla visita approfondita delle mostre temporanee Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte e L’arte ritrovata e assistere, nell’Esedra di Marco Aurelio, alle tre repliche (ore 20.30, 21.45 e 22.45) del concerto Gloriose note, con il componimento del sacerdote Antonio Vivaldi.

Era il 1716 e il “prete rosso”- come era chiamato il musicista per via della sua capigliatura- si trovava a prestare servizio come “Maestro dei concerti” presso l’Ospedale della Pieta’ a Venezia quando compose il suo celebre Gloria in re maggiore, un brano con una gran varieta’ di tecniche compositive che alternava momenti corali di grande impatto a numeri solistici dal carattere piu’ intimistico e meditativo. Ne restituiranno ogni singola nota i 40 giovani componenti della Cantoria, il complesso di voci del Dipartimento Didattica e Formazione del Teatro dell’Opera di Roma istituito nel 2018 con l’obiettivo di offrire a ragazzi gia’ avviati alla pratica e allo studio del canto corale un percorso di eccellenza, altamente qualificante e professionalizzante.

A completare il programma della serata un calendario di visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone (numero massimo), fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento sara’ direttamente all’ingresso della mostra e si potra’ scegliere tra le seguenti fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00. I WEEKEND DELLA MIC sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzati da Ze’tema Progetto Cultura e realizzati grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine. La Mic Card puo’ essere acquistata, rinnovata o regalata (versione Gift Card) in una delle biglietterie dei Musei in Comune o nei Tourist Infopoint. In alternativa si potra’ acquistare sul sito www.museiincomuneroma.it (con l’aggiunta di 1 euro di prevendita).