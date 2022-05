L’importanza delle api e dell’impollinazione, fondamentale per l’ecosistema nella Giornata Mondiale delle Api. In quest’ottica, si è svolto venerdì 20 maggio un interessante convegno a Maccarese in merito alla Giornata Internazionale delle api, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Comune di Fiumicino rappresentata dal Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dall’assessore comunale all’agricoltura Erica Antonelli e dall’associazione il Bugno Villico con il Presidente Marco Papi e Massimiliano Mattiuzzo, Presidente del Biodistretto Etrusco Romano. Apprezzati e molto significativi nella progettualità, gli interventi del Presidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Valerio Novelli, che ha illustrato la proposta di legge sul settore apistico e della Consigliera Regionale Michela Califano, anche lei membro della commissione regionale agricoltura”.

Le api sono fondamentali, di enorme importanza. Cosa succederebbe se scomparissero, ci abbiamo mai pensato? Una catastrofe, l’umanità non avrebbe più a disposizione molta della frutta e della verdura che normalmente consuma e scomparirebbero fiori e piante con gravissime ripercussioni su tutta la catena alimentare. Verrebbe interrotto il ciclo riproduttivo dell’agricoltura, molte aziende sarebbero costrette a chiudere e avremmo il 35% in meno della produzione globale di cibo:

Così Valerio Novelli Presidente VIII Commissione Regione Lazio Agricoltura e Ambiente, ospite della manifestazione, che ha illustrato la Legge regionale a sua prima firma sulla tutela delle api e del settore apistico, che giovedì prossimo avrà un ultimo definitivo passaggio in Commissione prima dell’approvazione in Consiglio.

“Lavoriamo per proteggere questo prezioso insetto custode dell’ambiente, della biodiversità e della nostra stessa sopravvivenza”, ha detto il Presidente dell’VIII Commissione Lazio che abbiamo raggiunto per Roma Daily News:

Presidente Novelli, qual è il ruolo dei più importanti impollinatori del nostro Pianeta, le api?

Le api sono custodi della nostra biodiversità, senza dubbio. Inoltre, sono anche un indicatore dell’ambiente in cui viviamo. L’ape non sopravvive, infatti, in ambienti particolarmente inquinati, di conseguenza la presenza delle api è un segnale forte in tal senso.

Giovedì della prossima settimana, la Legge Regionale a sua prima firma avrà un ultimo passaggio in Commissione, di cui è Presidente: che tempi prevede di approvazione?

Come detto, giovedì prossimo, licenzieremo in maniera definitiva la Legge in VIII Commissione, consegnandola al Presidente del Consiglio Regionale che la dovrà calendarizzare insieme alla Capigruppo. Ho l’impegno del Presidente che verrà portata in aula il prima possibile e quindi, presumibilmente, entro la fine del mese la Regione Lazio si doterà di questa importante Legge.

Il World Bee Day si celebra in onore di un famoso apicoltore sloveno, Anton Jansa, noto per essere stato uno dei pionieri dell’apicoltura moderna. L’obiettivo di questa importante giornata è quello di portare l’attenzione di tutte e tutti verso l’importanza delle api e di tutti gli insetti impollinatori, come vespe e farfalle, perché la loro vita e il loro preziosissimo lavoro garantiscono la sicurezza alimentare e dell’ecosistema, la sussistenza di centinaia di milioni di persone e il funzionamento proprio degli ecosistemi, degli habitat naturali.

Erica Antonelli, Assessora Comunale agricoltura Fiumicino: “le api sono preziosissime sia per il ruolo che svolgono nell’ecosistema, sia per i prodotti che ci offrono; proprio per questa ragione abbiamo parlato anche delle tante qualità organolettiche del miele, delle propoli, della cera d’api, della pappa reale”

