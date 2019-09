WWF Roma e Area Metropolitana: dopo il corteo per il clima serata di musica e arti varie

Roma – E’ stata questa la settimana del clima, dei giovani e del loro futuro, insieme a quello di tutte le specie animali e vegetali che vivono su questo Pianeta. E’ stata anche la settimana delle rassicurazioni da parte di una certa politica mondiale sugli impegni da portare avanti e della indifferenza o addirittura contrarietà di una certa politica mondiale rispetto alle pressanti e preoccupate richieste dei giovani per agire da subito.

Le rivendicazioni dei ragazzi di Friday For Future Italia per questa occasione sono sostanzialmente tre: la fiducia nella scienza, l’abbandono delle fonti di energia fossili e conseguente riduzione a zero delle emissioni di gas serra, giustizia climatica per tutti i popoli. La settimana si chiuderà a Roma domani, venerdì 27 settembre, con un corteo che sfilerà la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da Piazza della Repubblica e Piazza Madonna di Loreto. E proprio a chiusura di questa settimana e in particolare di questo venerdì 27 settembre, il WWF Roma e Area Metropolitana ha organizzato una serata di approfondimento e spettacolo presso il Caffè Letterario di Via Ostiense, 95. Una serata di arti varie con mostra di Marco Preziosi, musica live con 09AMPERE e JONA’S BLUES BAND, stand del WWF Roma e Area Metropolitana e presentazione delle iniziative a Roma nel contesto dell’evento nazionale WWF “URBAN NATURE 2019”. Leggete tutto il programma e prenotate il tavolo di fronte al palco con i vostri amici alla mail: info@wwfroma.it indicando nome, cognome, numero persone e orario di arrivo.

WWF URBAN NATURE LIVE SHOW

presso Caffè Letterario – Via Ostiense 95 ROMA – con inizio dalle ore 20.00

ingresso Euro 10,00 con consumazione (birra, vino o analcolico)

oppure

ingresso Euro 20,00 con apericena open

Al WWF Roma e Area Metropolitana andranno Euro 4,5 per ogni ingresso a sostegno dei progetti sul territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana

Prenotate il tavolo senza costi scrivendo a info@wwfroma.it e indicando quanto sopra indicato

PROGRAMMA

dalle ore 20.00 alle ore 22.00

– presentazione della mostra di Marco Preziosi illustratore naturalista

– presentazione della stagione del Teatro Eliseo e del Piccolo Teatro Eliseo con le attività in comune con il WWF

– proiezione di audiovisivi relativi alla natura in città

ore 21.50

– presentazioni delle attività per URBAN NATURE a Roma

ore 22.00

– live del gruppo 09Ampere

ore 23.00

– live del gruppo Jona’s Blues Band

WWF URBAN NATURE è l’evento del WWF che, con lo slogan “la Festa della Natura in città”, è dedicato alla conoscenza della biodiversità urbana e alla sensibilizzazione del grande pubblico sull’importanza della biodiversità in città. Dopo le precedenti edizioni, quest’anno il WWF intende fare un passo in più, ossia cercare di indicare ai cittadini strumenti e modalità affinché possano attivarsi in prima persona per la promozione e la tutela della biodiversità urbana e/o la valorizzazione delle iniziative delle realtà civiche esistenti. WWF URBAN NATURE 2019 si svolgerà quest’anno nelle principali città italiane DOMENICA 6 OTTOBRE. Visto che la manifestazione centrale si sposterà a Bologna, come WWF Roma e Area Metropolitana abbiamo voluto organizzare nella Capitale diversi appuntamenti che convogli il messaggio sulla biodiversità verso la giornata centrale del 6 ottobre e che verranno illustrati durante la serata di raccolta fondi