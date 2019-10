XII Municipio, ‘Viaggio nei set cinematografici’

Roma – “Viaggio nei Set del XII Municipio” edizione 2019, è promosso e finanziato dal XII Municipio di Roma.

La finalità del progetto è quella di scoprire luoghi del Municipio scelti in passato come set cinematografici da grandi registi (Dino Risi, Luciano Salce, Luigi Magni). Questo percorso sarà caratterizzato da incursioni attoriali (per “Il Federale” e “In nome del popolo italiano”, con forniture di costumi storici delle sartorie Sorelle Ferroni e Costumepoque), testimonianze dirette (Elisabetta Villaggio per il film “Fantozzi” ) e consulenze di esperti (Alessandro Filippi responsabile del Museo Luigi Magni per “La Tosca”). Il progetto sarà integrato da sei proiezioni , sotto la guida di Silvia Mattioli, cineasta e videomaker, presso alcune Scuole del Municipio XII. Anche in questa occasione ci saranno interventi da parte di professionisti dello spettacolo. Più in generale è interessante notare che si è sviluppata in tutto il mondo una forma di turismo collegata alla visita delle location: il cineturismo (movie turism, movie induced tourism o movie tours in ambito anglosassone) Nel 2003 l’Ischia Film Festival ha realizzato un convegno dal titolo: "Quando i film trainano il turismo". Proprio in quell’anno ed in quel contesto è nato il neologismo cineturismo.

Programma

Viaggio nei set cinematografici

del Municipio XII

iniziativa finanziata dal

XII MUNICIPIO ROMA

partecipazione gratuita

giovedì 24 ottobre ore 17

“Fantozzi”

regia Luciano Salce 1975

Location Piazza di Donna Olimpia/via Paola Falconieri

con la partecipazione di Elisabetta Villaggio

venerdì 25 ottobre ore 17

“Il Federale”

regia Luciano Salce 1961Location Via Angelo Bellani 20

sabato 26 ottobre ore 17

“In nome del popolo italiano”

regia Dino Risi 1971

Location Lungotevere degli Artigiani 30

domenica 27 ottobre ore 11

“La Tosca”

regia Luigi Magni 1973

Location Casino del Bel Respiro (Casino

dell’Algardi) Villa Pamphili

Incursioni attoriali di Paolo Orlandelli e Simone Destrero

Il Progetto “Set cinematografici 2019″ si concluderà con sei proiezioni presso gli istituti

scolastici del XII Municipio, introdotti da Silvia Mattioli (cineasta e videomaker) in

collaborazione con il polo espositivo “Juana Romani” – Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola