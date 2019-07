Youth Card, da Regione contest under 27 per 50 pass interrail

Roma – Un contest aperto ai fotografi di tutti i tipi nell’ambito di LAZIO YOUth CARD: da chi scatta con il proprio smartphone a chi lo fa con una reflex, da chi utilizza una polaroid a chi ancora si diverte con il vecchio e buon rullino. Unici requisiti: essere iscritti alla LAZIO YOUth CARD e avere un’eta’ compresa tra i 14 e i 27 anni (compiuti). A dare notizia dell’iniziativa e’ una nota della Regione Lazio. LAZIO YOUth CARD e’ l’App della Regione Lazio dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni (non compiuti) che vivono nella Regione Lazio, con agevolazioni e opportunita’ esclusive attive nel Lazio e in 38 Paesi europei: cultura, sport, intrattenimento, formazione. LAZIO YOUth CARD propone a chi e’ curioso ed entusiasta di scoprire nuovi luoghi e culture ad inviare uno scatto originale per raccontare il rapporto tra amicizia e viaggi per vincere uno dei 50 pass interrail in palio. Gli autori delle 50 migliori fotografie scopriranno l’Europa in treno con il Pass Interrail da 7 giorni. C’e’ tempo fino alle 23.59 di domenica 28 luglio per partecipare al contest fotografico della LAZIO YOUth CARD per vincere un Pass Interrail valido per 7 giorni dal 15 settembre al 15 agosto (piu’ info al sito regione.lazio.it/youthcard-iscrizioni).