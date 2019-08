Zoomarine, 13 ore di attività per maratona horror

Roma – Tredici ore da paura. Una lunga notte horror, in tenda, alla scoperta del lato piu’ ‘oscuro’ del Parco by night. Una maratona di film dell’orrore, la cena a tema, le sfide e l’animazione per una lunga serata da brividi. Si chiama Horror Night Camp ed e’ l’evento piu’ curioso dell’estate a Zoomarine. In programma la notte di sabato 17 agosto, l’appuntamento avra’ inizio alle ore 20 per terminare 13 ore dopo, alle ore 9 del mattino. Riservato ai maggiori di 16 anni, accessibile solo su prenotazione sul sito www.zoomarine.it, l’Horror Night Camp prevede due giorni al Parco (sabato 17 e domenica 18 agosto), la notte da trascorrere in tenda (bisogna munirsi di tenda), una maratona di film horror, l’attrazione Galeone Maledetto aperta in modalita’ hard mode, la colazione della domenica ed anche la possibilita’ di tornare gratis a Zoomarine con un biglietto ingresso omaggio per gli eventi di Halloween 2019. Per prenotazioni e maggiori informazioni www.zoomarine.it. Insomma, una notte speciale per dormine sotto le stelle e vedere il Parco sotto una inusuale veste horror.

Gli eventi di agosto a Zoomarine proseguono poi il 25 con le selezioni regionali Miss Mondo Lazio. Il 30 agosto si festeggia il compleanno di una icona italiana, il Cornetto Algida, che compie 60 anni. In programma un evento a tema con la partecipazione di Andrea Paris il PrestigiAttore noto per la sua partecipazione al programma Italia’s Got Talent. Agosto si chiude in musica, sabato 31, con l’esibizione dal vivo di Federica Carta, giovanissima ma gia’ affermata cantante. Da Amici di Maria de Filippi al Festival di Sanremo 2019, Federica ha dimostrato grandi doti artistiche arrivando a collezionare molteplici successi. Ed un primo accenno agli eventi di settembre riporta subito in scena gli idoli dei teenagers, i Me Contro Te, che a Zoomarine si esibiranno domenica 1 settembre con il live show Back To School, un evento a tema in attesa di tornare tra i banchi di scuola da trascorrere tra sfide incredibili, musica, sorprese e tanto divertimento. Per l’evento e’ previsto un biglietto evento speciale che comprende l’ingresso a Zoomarine per l’intera giornata dell’1 settembre, tutti gli spettacoli del Parco, le attrazioni, le dimostrazioni con gli animali e il live show dei Me Contro Te, acquistabile su www.zoomarine.it. Inoltre dal 29 luglio all’8 settembre Zoomarine organizza i Beach Party con festa in piscina, musica, animazione e proposte food. Ogni settimana avra’ un tema differente: dal 30 luglio al 4 agosto Tormentoni; dal 5 all’11 agosto Pirati; dal 12 al 18 agosto Horror Summer Halloween; dal 19 al 25 agosto Summer Love; dal 26 agosto all’1 settembre Carnevale e dal 2 all’8 settembre Messicano.