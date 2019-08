Zoomarine, agosto con ‘Me contro te’, Federica Carta, flash mob e tanto altro

Roma – Il flash mob dedicato a Michael Jackson, i Me Contro Te, una notte horror con 13 ore di eventi a tema, l’omaggio alle musiche di Jovanotti, la festa per i 60 anni del Cornetto Algida, il concerto di Federica Carta. Agosto ricco di eventi a Zoomarine, il parco alle porte di Roma, per un mese di attivita’ tra piscine, attrazioni, delfini, foche, leoni marini, cani, uccelli tropicali, fenicotteri, pinguini e tartarughe, e i protagonisti dello spettacolo piu’ amati dai giovanissimi da incontrare al Parco. Il mese che si apre oggi presenta un programma ricco di attivita’ firmate dal direttore artistico Claudio Cecchetto e organizzate dallo staff del Parco guidato dall’amministratore delegato Renato Lenzi. “Un’offerta ricchissima e variegata che abbraccia ogni fascia di eta’ e di gusto. A Zoomarine si gode il divertimento delle nostre piscine e attrazioni, si scoprono animali unici, si trascorrono giornate di relax e si incontrano i personaggi dello spettacolo piu’ amati dal pubblico” commenta il Lenzi. Si inizia domenica 4 agosto con il flash mob e le coreografie sulle musiche di Michael Jackson e i grandi successi hip hop. I performer impegnati nell’evento vantano partecipazioni a numerose trasmissioni Rai e Mediaset e sono campioni italiani di hip hop e street dance. L’evento e’ realizzato in collaborazione con ASD Starlight Company Style di Stefania Palmieri. Tornano in esclusiva nazionale con un nuovo sold out l’8 agosto i Me Contro Te. Lui’ e Sofi’, i fidanzatini piu’ amati e famosi del web, saranno protagonisti del live show Water Splash all’insegna di giochi d’acqua e challenge acquatiche presso la Radio Subasio Arena. Venerdi’ 9 agosto un omaggio a Jovanotti, con la tribute band JovaBand e, special guest, gli emergenti Five and Fist.

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto e’, invece, in programma un evento unico nel suo genere: Horror Night Camp, due giorni al Parco con inclusa una maratona horror di 13 ore da trascorrere tra film horror, attrazioni, cena a tema, una notte da brividi al Parco, una serie di sfide ed eventi. Un appuntamento dedicato agli over 18 che potranno dormine in tenda a Zoomarine partecipando a tutte le attivita’ previste. Per prenotazioni: www.zoomarine.it. Il 25 agosto si svolgeranno le selezioni regionali Miss Mondo Lazio. Il 30 agosto si festeggia il compleanno di una icona italiana, il Cornetto Algida, che compie 60 anni. In programma un evento a tema con la partecipazione di Andrea Paris il PrestigiAttore noto per la sua partecipazione al programma Italia’s Got Talent. Agosto si chiude in musica, sabato 31, con l’esibizione dal vivo di Federica Carta, giovanissima ma gia’ affermata cantante. Da Amici di Maria de Filippi al Festival di Sanremo 2019, Federica ha dimostrato grandi doti artistiche arrivando a collezionare molteplici successi. Ed un primo accenno agli eventi di settembre riporta subito in scena gli idoli dei teenagers, i Me Contro Te, che a Zoomarine si esibiranno domenica 1 settembre con il live show Back To School, un evento a tema in attesa di tornare tra i banchi di scuola da trascorrere tra sfide incredibili, musica, sorprese e tanto divertimento. Per l’evento e’ previsto un biglietto evento speciale che comprende l’ingresso a Zoomarine per l’intera giornata dell’1 settembre, tutti gli spettacoli del Parco, le attrazioni, le dimostrazioni con gli animali e il live show dei Me Contro Te, acquistabile su www.zoomarine.it. Inoltre dal 29 luglio all’8 settembre Zoomarine organizza i Beach Party con festa in piscina, musica, animazione e proposte food. Ogni settimana avra’ un tema differente: dal 30 luglio al 4 agosto Tormentoni; dal 5 all’11 agosto Pirati; dal 12 al 18 agosto Horror Summer Halloween; dal 19 al 25 agosto Summer Love; dal 26 agosto all’1 settembre Carnevale e dal 2 all’8 settembre Messicano.