Zoomarine, al via primo weekend con eventi di Natale

Roma – Primo weekend di Natale a Zoomarine, il Parco divertimenti di Roma, che dal 30 novembre al 6 gennaio 2020 presenta una serie di eventi speciali ed attivita’ per festeggiare il periodo natalizio. Il Parco aprira’ (con orario 11-17) a partire da questo week end (30 novembre e 1 dicembre) il 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29 dicembre, 3, 4, 5, 6 gennaio 2020 riservando un’esperienza unica per tutta la famiglia per trascorrere le festivita’ natalizie immersi un’atmosfera da favola. E per queste speciali aperture natalizie, biglietti di ingresso a partire da 6 euro a persona solo su www.zoomarine.it invece del tradizionale ticket di 34 euro.

Ad accogliere i visitatori, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico di 180 m² e l’immancabile Villaggio di Babbo Natale aperto a tutti i bambini che vorranno conoscere piu’ da vicino Santa Claus e scattare una foto ricordo insieme a lui e alla renna Rudolph. Inoltre, tutti i bimbi potranno scrivere e spedire personalmente la propria letterina dei desideri presso l’Ufficio Postale di Babbo Natale e partecipare ai giochi e laboratori creativi in compagnia dei simpatici Elfi. Ma il Natale a Zoomarine sara’ anche caratterizzato dalle attrazioni, dalle dimostrazioni con gli animali e dall’animazione a tema in perfetto stile e clima natalizio, nonche’ dal classico Mercatino di Natale.

Ed in occasione dell’ultimo giorno di apertura della stagione 2019 di Zoomarine (lunedi’ 6 gennaio) il Parco ospita i Dinsieme, gli youtuber Dominick Alaimo e Erick Parisi, idoli del web con migliaia di visualizzazioni alle loro performance e canzoni. Erick e Dominik coinvolgeranno il pubblico in un fantastico live show presso la Radio Subasio Arena (Baia dei Pinnipedi) e stupiranno i giovani ospiti con giochi, challenge e tanto divertimento.

Previsto anche il meet&greet con i fan, per salutarli e conoscerli piu’ da vicino. Infine domani l’ultimo giorno di Black Friday di novembre, un’opportunita’ speciale che Zoomarine ha voluto riservare ai propri ospiti, ai quali il Parco offre la possibilita’ di acquistare on line, a prezzi super scontati, i biglietti per gli eventi di Natale e Carnevale.

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine e’ stata 12 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.

Visitato da oltre 600mila persone l’anno e 60mila studenti, il Parco ospita 384 animali di 33 specie diverse. Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della ‘American Humane’) ed e’ membro certificato delle piu’ importanti associazioni mondiali del settore, l’Ammpa (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’Eaam (European association for aquatic mammals) e l’Eaza (European Association of Zoos and Aquaria).

Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award. È guidato da Renato Lenzi, amministratore delegato Zoomarine e direttore esecutivo area Europa Dolphin Discovery. Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Universita’ italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

Zoomarine e’ proprieta’ del gruppo Dolphin Discovery, la multinazionale messicana leader al mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi marini, presente in 10 Paesi con 30 Parchi. I Parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina e Italia. In Italia il gruppo Dolphin Discovery gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Conselice (Ravenna).