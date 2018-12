Il 22 e 23 dicembre al Teatro Furio Camillo ore 21.00, gli Appiccicaticci portano in scena il loro nuovo spettacolo 26 AGOSTO 1943 – Una biografia improvvisata.

La peculiarità di questa nuova messinscena è quella propria degli Appiccicaticci: tutto sarà completamente improvvisato, la storia di una vita sarà totalmente improvvisata; l’unico punto di partenza certo sarà il 26 agosto 1943 ovvero la data di nascita del soggetto rappresentato.

Nasce il 26 agosto 1943. Sappiamo solo questo del personaggio che prenderà vita in questo spettacolo, unico ed emozionante. Non sappiamo altro perché sarà il pubblico a decidere il resto e gli Appiccicaticci a farlo vivere.

Ogni carta di identità nasconde molto di più di quello che si può leggere, nasconde una vita intera con tutte le sue sfaccettature e i suoi segreti e i suoi compromessi, i suoi colori infiniti.

In scena, dunque, una vita intera lunga settant’anni fatta di amori, paure, insuccessi, amicizie, momenti comici e lati drammatici. Insomma una vita normale come quella di chiunque di noi!

26 AGOSTO 1943 – Una biografia improvvisata uno spettacolo unico nel suo genere; in scena sei attori che in due atti daranno vita a una storia ancora sconosciuta, attraverso la più grande delle magie: l’improvvisazione Teatrale.

Chi sono gli APPICCICATICCI: La compagnia nasce nel 2004. Come attori, registi, formatori, ottengono subito un grande successo di pubblico e critica soprattutto grazie alla loro peculiarità: i loro spettacoli sono totalmente improvvisati. Caratterizzano tutti loro lavori in maniera unica, instaurando una fortissima complicità con il pubblico e creando storie originali e irripetibili. È grazie all’improvvisazione teatrale che vantano molti riconoscimenti in Italia e all’estero

26 AGOSTO 1943

Una biografia improvvisata

con Debora Fedrigucci, Simona Pettinari, Daniele Marcori, Fulvio Maura, Alessandro Cassoni, Tiziano Storti

musiche Alessio Granato

scenografie e costumi Alessandra Von Kitch

22 e 23 dicembre ore 21.00

Teatro Furio Camillo

via Camilla 44 – Roma

Costo 15€ + 2€ tessera associativa

Prenotazioni: 3284577776 – appiccicaticcishow@gmail.com