Il 4 aprile al MACRO di Roma, dibattito di geopolitica sulla crisi del Venezuela

Cosa sta accadendo in Venezuela? Il 4 aprile al MACRO di Roma la casa editrice Paesi Edizioni presenta un incontro, gratuito e aperto al pubblico, per parlare di temi di grande attualità e di politica internazionale con giornalisti, politici, analisti ed esperti internazionali.

Pur essendo un paese ricchissimo di risorse, con le maggiori riserve di petrolio al mondo, il Venezuela sta vivendo una complicata situazione, che avrà effetti sugli equilibri geopolitici mondiali.

Dalle ore 18:00 – nella Sala Lettura al primo piano del Museo D’arte Contemporanea di Via Nizza 138 – in agenda un dibattito di geopolitica per interrogarsi sul futuro del Venezuela, un incontro moderato dal giornalista ed editore Luciano Tirinnanzi, con analisti e esperti internazionali, come il giornalista Maurizio Stefanini (esperto di America Latina) e Andrea Martire, analista de Il Caffè Geopolitico).

Nella stessa occasione è in programma la presentazione del quarto numero di Babilon, magazine trimestrale cartaceo di geopolitica in italiano e inglese edito da Paesi Edizioni, che affronta e analizza l’attuale crisi del Venezuela, sotto ogni punto di vista: quello politico, con l’incognita della fine della presidenza di Nicolas Maduro e l’arrivo al potere dell’oppositore Juan Guaidò; quello economico, dall’embargo al petrolio, fino al narcoterrorismo e all’emergenza umanitaria; quello storico-culturale, dalla nascita e sviluppo del Chavismo, alla fine delle illusioni di questa ideologia.

Un nuovo appuntamento promosso da Paesi Edizioni per spiegare fatti di grande attualità, in un linguaggio semplice e chiaro: sposando l’analisi con il giornalismo, la casa editrice specializzata in pubblicazioni internazionali avvicina i lettori a temi che comprendono geopolitica, affari esteri, sicurezza e intelligence. “Fatti e scenari di politica internazionale sono il nostro pane quotidiano – spiega Luciano Tirinnanzi, fondatore con Rocco Bellantone di Paesi Edizioni, di cui sono rispettivamente CEO/Direttore editoriale e Condirettore editoriale. Il nostro network di geopolitica, formato dal giornale online Oltrefrontiera News e dalla rivista di approfondimento in italiano e inglese Babilon, è un laboratorio in cui si incrociano opinioni ed esperienze provenienti da ogni parte del mondo e dove, spesso, prendono forma progetti davvero interessanti. E sempre legati all’attualità. Il nostro obiettivo è proprio passare ogni giorno in rassegna i fatti e individuare prima degli altri le tendenze del domani. È un piano ambizioso, ma non abbiamo paura di rischiare”.

MACRO – Sala Lettura al primo piano

4 aprile ore 18:00

Via Nizza 138

Ingresso gratuito

Per maggiori informazioni:

paesiedizioni.it

babilonmagazine.it