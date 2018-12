6/12: Giulia Blasi presenta \"Manuale per ragazze rivoluzionarie, perché il femminismo ci rende felici\"

Può il femminismo renderci felici? Secondo Giulia Blasi si. Ed è una che se ne intende. Scrittrice, giornalista e femminista dai tempi non sospetti con il suo “Manuale per ragazze rivoluzionarie” sarà la protagonista di “Ti racconto come ho fatto, format ideato dall’Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie, AANT, che svela i dietro le quinte di eventi e progetti di successo raccontati dalla voce dei protagonisti.

Questa volta a confrontarsi con gli studenti di ANNT e il pubblico sarà la giornalista Giulia Blasi che attraverso il racconto del suo libro analizzerà la possibilità di declinare una nuova stagione del femminismo.

Nel 2017 ha ideato e lanciato #quellavoltache, l’iniziativa antimolestie che ha preceduto di pochi giorni il lancio di #metoo.

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico è giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 presso la sede dell’accademia in Piazza della Rovere, 107 (Roma)