6 dicembre 2019 presentazione a Roma del romanzo \"Exitus\" di Salvatore Enrico Anselmi

Dopo la prima segnalazione pubblica dello scorso 26 ottobre, presso la RinascimentiAmo Gallery di Viterbo, che ha riscosso grande affluenza, il romanzo Exitus, dello scrittore e storico dell’arte Salvatore Enrico Anselmi, sarà presentato a Roma, venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 17, presso la sede della Ginevra Bentivoglio Editoria in vicolo Savelli, 9.

Interverranno: Daniela Gallavotti Cavallero, storica dell’arte, Istituto Nazionale di Studi Romani, e Francesca Ceci, archeologa, Musei Capitolini. Saranno presenti l’autore e l’editore.

Exitus, segnalato tra gli altri dalla Società Dante Alighieri, sta suscitando consensi unanimi presso la critica e il pubblico. Numerose recensioni sono apparse sulla stampa e sul web. Come spesso accade, in parallelo alla diffusione assicurata dai mezzi d’informazione, il libro sta raggiungendo un numero cospicuo di lettori grazie anche al passaparola e alle segnalazioni spontanee di chi ha apprezzato il testo in ragione dell’originalità delle tematiche affrontate.