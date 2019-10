64^ Festa dell’uva di Mentana

Giunta alla sua 64^ edizione la Festa dell’uva di Mentana torna anche quest’anno, precisamente il prossimo 6 ottobre 2019, a segnare puntuale e ricca di novità la forte presenza della cultura enologica della città di Mentana nel panorama nazionale.

Un fil rouge di altissima qualità enogastronomica quello che legherà i momenti di questa attesa giornata.

A partire dall’apertura dagli stand ricchi di prodotti tipici della Città che segneranno una gustosa anteprima della gara dei vini locali. A Mentana, infatti, il vino migliore lo sceglie il pubblico con la degustazione dei vini dei produttori locali.

Da non perdere gli assaggi del live cooking dello “chef delle star” Paolo Celli che per onorare la tradizione Mentanese vestirà i panni di Garibaldi, non può mancare la tradizionale sfilata di carri allegorici interamente realizzati a mano con gruppi in maschera ed esibizioni di artisti di strada.

A movimentare la piazza in chiusura di questa ricca giornata salirà sul palco il Trio Monti per un live al sapore di stornelli romani e canzoni inedite subito dopo la premiazione dei carri e la proclamazione del vino vincitore scelto dal pubblico.

L’evento è child friendly e prenderà ufficialmente il via alle ore 14:00.