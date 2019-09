7BDay SenzaBarcode e i programma culturale 19/20

Sette anni di SenzaBarcode! Festeggiamo il compleanno con la presentazione dell’offerta culturale della stagione 2019/2020. Per tutti cadeaux di compleanno, splendidi oggetti unici, lavorazione in cuoio di War Art, un laboratorio di artigianato artistico, officina di idee, ma anche punto di ritrovo per una comunità di giocatori e/o appassionati di arti che vuole stare insieme, divertendosi.

Ci sarà inoltre la possibilità di assicurarsi straordinari pezzi unici ad offerta libera, iscriversi all’Associazione per i restanti mesi del 2019 e tutto il 2020 e brindare con noi al buffet e con lo straordinario cocktail #SenzaBarcode e la torta #7BDay!

Un appuntamento unico quello di venerdì 4 ottobre, dalle 18:30, ancora una volta nel hub culturale del Pigneto. Eroi del pensiero, il cocktail bar di via Romanello da Forlì 7/9 sarà trasformato prima in sala stampa e poi in sala delle feste. Per gli ospiti l’esclusivo #RedSenzaBarcode, il cocktail di benvenuto e un ricco buffet, prima di torta e prosecco! Anche in questa occasione sarà Liberi.tv il media partner ufficiale! Liberi.tv è un’associazione telematica di promozione culturale incentrata sull’omonima webtv.

Prenderà parte a questa festa e alla crescita culturale di SenzaBarcode anche la Dogana Vecchia ristorante & Country House di città di Castello che ci delizierà anche con un dolce tipico, il Bostrengo. “La tradizione d’autore”. Direttamente dal ricettario della perpetua dell’arciprete.

Per gli Autori letterari continua la rassegna #6SenzaBarcode. La collana editoriale nata dal matrimonio con Rupe Mutevole, siamo alla ricerca di talenti e opere dal profilo non omologabile e non etichettabile. Sono già tre i libri che saranno pubblicati nei prossimi mesi, altri sono in valutazione.

I format Pyros e Disputandum, il sunto perfetto di cosa è SenzaBarcode, uno spazio di cultura e uno di dibattito. Academy, il lato didattico, prevede Con Academy sono ben 3 le sessione di studio nel prossimo semestre e un workshop totalmente gratuito!

La web radio di SenzaBarcode è la punta di diamante della stagione 2019/2020! Sulla piattaforma Spreaker, i nostri podcasat e le dirette. Dalla fine di ottobre sarà reso noto il palinsesto che prevede: una rassegna stampa web, una trasmissione su Diritto e Giustizia, una su arte e scienza, disabilità, cucina e poi Pyros per letteratura e artisti, interviste, approfondimenti e molto altro

Gradita conferma di partecipazione a info@senzabarcode.it, oggetto #7BDay, indicate nomi e contatti di ogni singolo partecipante per la necessaria conferma. I posti sono limitati.