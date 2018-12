Al Charity Café ManConBlues 4et in concerto

Sabato 22 dicembre l’appuntamento con il blues si ripete al Charity Café, questa volta con ManCon Blues Quartet, formazione composta da Marcello Convertini, alla Voce & chitarra, Max Manganelli, harmonica, Marco Meucci al piano e Mimmo Antonini alla batteria. I ManCon Blues si presentano, dunque, in formazione ampliata nella versione quartetto riproponendo il loro repertorio di blues tradizionali, grandi classici e brani originali. Appuntamento alle 22:00 al Club di Via Panisperna!

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-Up

Marcello Convertini, Voce & Chitarra

Max Manganelli, Harmonica

Marco Meucci, Piano

Mimmo Antonini, Batteria