Al Cotton Club Emanuele Urso \"The King Of Swing\" Septet doppio concerto

Emanuele Urso “The King of Swing” è il protagonista e il mattatore delle notti swing di Roma. Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40.

Gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sono studiati, e ristudiati e poi riproposti in un concerto dal vivo che prima di essere un vero e proprio show sembra aprire una porta spazio-temporale per rituffarci direttamente nel periodo forse più brillante ed entusiasmante del ‘900.

Cotton Club

Line-up

Emanuele Urso, Clarinetto/Batteria

Giovanni Cicchirillo, Batteria

Lorenzo Soriano, Tromba

Adriano Urso, Piano

Stefano Napoli, Contrabbasso

Stefano Di Grigoli, Sax

Fabrizio Guarino, Chitarra