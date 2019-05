Al via Crossover, format dedicato al design e alla progettazione

Roma: AANT presenta CROSSOVER, un format dedicato al design.

Al via martedì 14 maggio, alle ore 19.00, un nuovo ciclo di incontri targati AANT. Si inizia con Gian Piero Frassinelli, architetto dello storico Superstudio di Firenze ed esponente dell’architettura radicale, per ripercorrere con lui il percorso di ricerca e progettazione svolto applicando i metodi antropologici all’analisi dell’architettura come fenomeno sociale.

CROSSOVER è il nuovo format originale AANT – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma – a cura di Lorenzo Bruni, basato su un ciclo di incontri con differenti professionisti per affrontare il tema della “progettazione” da punti di vista inattesi mettendo a confronto diversi campi del sapere per creare riflessioni nuove e sconfinamenti fruttuosi.

Gli incontri del primo ciclo si concentreranno su figure professionali che indagano la relazione tra la comunicazione e l’esperienza dello spazio pubblico/privato per concentrarsi sul rapporto tra singolo e comunità attraverso le esperienze di differenti punti di vista e professionalità come quello dell’architetto, del graphic designer e dell’artista visivo.

Calendario degli incontri

martedi 14 maggio, ore 19,00: Piero Frassinelli (Superstudio), architetto

giovedi 23 maggio, ore 20,30: Luca Trevisani, artista

martedi 28 maggio, ore 20,30: Roberto Maria Clemente (Fionda), grafico

giovedi 30 maggio, ore 19,00: Lapo Binazzi (U.F.O.), architetto

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sede di AANT a Piazza della Rovere, 107 a Roma.