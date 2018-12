All\'Asino che Vola \"Serata Zero\" del premio Herbie Goins

Il 9 dicembre avrà luogo a Roma la “Serata Zero” del PREMIO HERBIE GOINS, fortemente voluto dall’Associazione Culturale Herbie Goins (già Associazione Roma

Blues and Soul. La serata avrà luogo presso il Club L’Asino che Vola, che ha ospitato finora le passate rassegne dedicate ad Herbie, organizzate da Gianni Franchi della Jona’s Blues Band con la sempre preziosa e fattiva collaborazione dei fratelli Igor e Piero La Fontana.

Scopo del Premio portare avanti la musica in cui Herbie ha spaziato per tutta la sua vita, e cioè il Blues e Rhythm and Blues in particolare, ma contemporaneamente il Gospel, il Jazz, il Soul, cioè tutte le espressioni di quella Musica Afro-Americana che iniziò a cantare in America fin da bambino, sulle orme della mamma, cantante di Gospel. Trasferitosi a Londra fu il cantante ufficiale della Blues Incorporated di Alexis Korner, e successivamente il leader del gruppo Herbie Goins and the Nightimers, band che spopolò nella Swinging London degli anni ’60. Herbie si stabilì poi in Italia, dove continuò sempre a cantare e dove trasmise la sua passione e il suo talento a moltissimi dei nostri musicisti.

Per far sì che rimanga vivo il ricordo di questo splendido artista, l’idea del Premio a lui dedicato, che diventerà un appuntamento annuale e riconoscerà il talento di vari personaggi nell’ambito di questa musica. Nella prima edizione i premi saranno assegnati a:

STEFANO PALMA

Premio a un giovane musicista Blues

LUCIANO DURO E TOMMASO CERRONI, Liri Blues Festival

Premio per la Diffusione in Italia della Musica Afro-Americana

MARIO INSENGA (Blue Stuff)

Premio alla Carriera

Una vita dedicata al Blues

Inoltre,per quest’anno, sarà un onore per la nostra Associazione assegnare un Premio Speciale a

Mr. HAROLD BRADLEY

Per il suo prezioso contributo alla conoscenza e divulgazione in Italia della Musica Afro-Americana.

Conduce la serata la giornalista Rai , Roberta Ammendola .

La musica dal vivo sarà a cura della Jona’s Blues Band con numerosi ospiti. Oltre ai premiati si esibirà il giovane musicista rom ano Leonardo Mirenda (accompagnato da Lorenzo Ziccolella alla chitarra e Martino Petrella al basso ), la giovanissima cantante GRETA in alcuni brani soul, il leader dei Muddy Roosters , Stefano Carboni, il pianista Mario Donatone e molti altri a sorpresa.

Siamo certi che questa iniziativa diventerà un appuntamento di prestigio e riscuoterà grande successo sia tra il pubblico che tra i musicisti che saranno coinvolti nel progetto.

Domenica 9 dicembre ore 21,00

Lasino che Vola, via A. Coppi 12, tel. 06 785 1563

Ingresso con consumazione e tessera associazione €. 10