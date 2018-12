Amore NYE Roma 2019

Amore Festival – Per il Capodanno 2019 quest’anno la Discoteca Planet (Ex Alpheus) oggi Planet & Ex-Magazzini, in zona Ostiense/Piramide, ospiterà il festival più atteso dell’anno per gli amanti della musica Techno ed Elettronica.

Ben 4 Stage nelle 4 enormi sale ed oltre 40 Performance provenienti da tutto il mondo ospiteranno la XII Edizione del Capodanno Amore Festival.

Non lasciarti sfuggire l’evento più esclusivo del genere. Appuntamento imperdibile per tutti gli irriducibili della musica disco dance. Festeggia il prossimo Capodanno 2019 con l’evento Amore Festival Experience nella Discoteca Planet, Ex-Magazzini.