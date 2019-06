An Diaz & Terminal VV in concerto al Charity Café

Nato a Buenos Aires, in Argentina, spazia dal traditional Blues, Gospel e Jazz. An Díaz viaggia nel mondo con la sua chitarra e la sua voce condividendo il suo repertorio da Da Nina Simone, Louis Armstrong, Bessie Smith, Aretha Franklin, Willie Dixon e molti altri, An Díaz esegue brani che vanno dagli anni ’20 fino agli anni ’60.

La serata sarà incentrata su molte sfumature del blues accompagnata dalla band romana Terminal VV ormai band consolidata non solo nella scena nazionale, con alle spalle collaborazioni di livello internazionale con artisti del calibro di Eric “Guitar” Davis (USA), Luca Giordano, Quique Gomez (Spain), Kyla Brox (UK), Breezy Rodio (USA), Linda Valori, Stephanie Ocèan Ghizzoni, Martin ed Alberto Bourguez (Argentina),alamo Leal (Brazil) ed altri.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

AN DIAZ: voce & chitarra

Alberto Travarelli “ADAL”: voce

Pierdomenico Luzzi “KING”: piano

Gianfelice Imperi “BLUES”: chitarra

Corrado Giacomelli “TJAMELLI”: basso

Claudio Renzi “P!”: ba