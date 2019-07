Andrea Pagani Quartet – Blue in concerto a Village Celimontana

BLUE è il colore che permea tutti i 12 brani originali del nuovo album di Andrea Pagani, il suo settimo disco da solista. Jazz e Blues si incontrano con eleganza in quella sottile zona di confine tra la complessità dell’uno e la semplicità dell’altro. E’ un viaggio poliedrico in varie sfumature del modo di suonare “bluesy”, che ha unito nei decenni lo stile di molti musicisti come Oscar Peterson, Horace Silver, Miles Davis, Stevie Wonder.

Il tutto, secondo il gusto melodico e raffinato di Andrea Pagani, compositore e pianista dalla innata capacità di dare alle note quel colore misterioso e notturno: il “BLUE”, per l’appunto.

L’album sarà disponibile dal Gennaio 2019 con una formula speciale: ogni mese dell’anno uscirà un brano singolo. L’intero lavoro si scoprirà quindi mese per mese fino a Dicembre, quando uscirà l’ultimo dei 12 brani originali che costituiscono il disco. I brani non saranno presenti su nessuna piattaforma di distribuzione digitale online.

Per averli, in formato mp3 alta qualità (320 kbps) bisognerà acquistarli su: https://www.paypal.me/AndreaPaganiMusic Solamente alla fine dei 12 mesi, l’intero album verrà distribuito online e sarà anche disponibile in versione cd con tiratura limitata.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line-up

Andrea Pagani, piano

Raffaele Cherubino, sax

Daniele Basirico, Double Bass, Electric Bass

Massimiliano De Lucia, Drums