Andrea Santaniello Jazz Quartet in concerto presso il Charity Café

Venerdì 1° novembre il jazz è il grande protagonista al Charity Café, questa volta con il quartetto capitanato dal sassofonista Andrea Santaniello. La band è completata da musicisti di grande livello e assai attivi nel panorama capitolino e nazionale quali Luca Filastro al piano, Vincenzo Florio al contrabbasso ed Emanuele Zappia alla batteria.

Il repertorio che questo quartetto porterà in scena presso il club di Via Panisperna rappresenta un omaggio a tutti i grandi tenoristi del periodo cool jazz e in primis al grande Lester Young, senza tralasciare i grandi musicisti come Zoot Sims, Al Cohn e Stan Getz che nella loro carriera ne hanno preso spunto.

Grazie alle qualità tecniche ed artistiche dei musicisti, il quartetto di Santaniello proporrà in sintesi standard della tradizione afro americana con arrangiamenti e rivisitazioni armoniche moderne ed originali.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Andrea Santaniello: sax baritono

Luca Filastro: piano

Vincenzo Florio: contrabbasso

Emanuele Zappia: batteria