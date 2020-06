Le domeniche olistiche per purificare mente, anima e corpo, cullati dai suoni del Mondo.

Un’esperienza per riconnettersi con il proprio Sé e viaggiare nel profondo della propria anima. Seminari e trattamenti olistici, musica dal vivo e dj set a bordo piscina, nella natura rigogliosa dei giardini del The Sanctuary Eco Retreat e del Voodoo Bar.

Anima Mundi è il nuovo progetto che vede l’incontro tra Mandala, Kunaluna e WAO Festival nei grandi spazi all’aperto nell’area archeologica di Colle Oppio, alle Terme di Traiano.

Domenica 5 luglio: il Canto Sciamanico di Velka Sai, Meditazione con Filippo Bianca, l’Hang Drum di Matteo De Filippi, e i DJ Set di Glauco Di Mambro, Lune, Jane Arrak e Viktor Martini. E inoltre trattamenti olistici individuali durante tutta la giornata.

Tutte le domeniche d’estate al The Sanctuary Eco Retreat, dalle 13:00 alle 01:00.

via delle Terme di Traiano 4/A Roma

Free entry

E’ consigliata la prenotazione.

Info seminari 3246105349 / 3291598921

Prenotazioni 06 8379 6820

ॐ PROGRAMMA ॐ

1 pm – 4 pm

✺ MUSICAL THERAPY (Area Pool)

Selezione esclusiva di Musica Ambient, Acoustic e Downtempo, per cullare la nostra mente in un’oasi di pace, relax e serenità.

◊ Viktor Martini (Experience Mandala)

◊ Jane Arrak (Experience Mandala)

4pm- 5pm

✺ LIVE VIBRATIONS (Area Pool)

Musica dal vivo con il suono celestiale dell’Hang Drum di Matthew De Filippi.

5 pm – 6 pm

✺ HOLISTIC CIRCLES (Voodoo Garden)

Canto Sciamanico con Velka-Sai

Un’esperienza di canto meditativo e di cura attraverso la vibrazione e la risonanza della voce.

7 pm – 8 pm

✺ HOLISTIC CIRCLES (The Sanctuary)

Meditazione dei Cuori Gemelli con Filippo Bianca

Una meditazione per benedire la Madre Terra attivando il Chakra del Cuore.

8 pm – 9 pm

✺ SUNSET YOGA SESSION (Area Pool)

Hatha Yoga al tramonto con Alejandra Borjas

10pm – 01 Am

✺ SHAMANIC MOONDANCE (Voodoo Garden)

DJ SET per respirare l’anima del Mondo

◊ Lune Fe (Kunaluna)

◊ Glauco Di Mambro (Sol Selectas Records)

Durante tutta la giornata

✺ HEALING AREA ≫ Trattamenti olistici individuali

◊ Voice Healing 432 Hz

Trattamento vibrazionale con la voce e strumenti ancestrali per raggiungere il rilassamento psico fisico ed espandere la coscienza.

◊ Pranic Healing

Canalizzazione dell’energia vitale (Prana) senza contatto fisico per facilitare i flussi energetici interni purificando Aura e Chakra.

◊ Metodo Harmony

Riequilibrio cranio-sacrale con la fusione tra osteopatia e frequenze sonore generate con campane tibetane, carillon meditativi e didjeridoo.

◊ Tarocco evolutivo

Lettura degli Arcani Maggiori dei Tarocchi di Marsiglia secondo il metodo di psicologia evolutiva di A. Jodorowsky.

✺ ALCHEMY BAR ≫ Selezione speciale di bevande naturali con integratori ayurvedici, erbe e minerali benefici utilizzati nella antichissima tradizione Indiana.

La partecipazione ai seminari olistici è gratuita, trattamenti individuali a pagamento.

ANIMA MUNDI è una visione di

Experience Mandala

Kunaluna

Racconti di viaggio in musica, immagini e suggestioni di mondi esotici e lontani. Kunaluna è il nuovo appuntamento per spiriti nomadi in cerca di avventure.

Una rassegna per scoprire la world electronic music ed il fermento che anima le scene underground degli angoli più remoti del pianeta e dei più interessanti festival internazionali.

www.kunaluna.org



WAO Festival

WAO è un festival di musica, arte, cultura e discipline olistiche che dal 2015 si tiene ogni anno ad agosto sulla cima del Monte Peglia vicino ad Orvieto. Nel corso degli anni ha visto la presenza di migliaia di partecipanti da più di 60 paesi del mondo. La Healing Area e l’Area Culturale di WAO hanno promosso e divulgato le tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, la permacultura e la cultura olistica. WeAreOne

