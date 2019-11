Antonella Vitale \"What\'s New\" in concerto al Charity Café

“What’s New” porta il titolo di uno standard del 1939 di Bob Haggart, e da qui la vocalist trae spunto per partire dal Jazz tradizionale all’interno del quale si muove con abilità espressiva ed improvvisativa per concedersi spazi in ambiti musicali differenti tra musica brasiliana, e musica più sperimentale.

Antonella Vitale, Stimatissima interprete e compositrice, calca le scene del jazz italiano dagli inizi degli anni ‘90. La sua versatilità e la sua grande capacità interpretativa sono i punti di forza delle sue performance.

Durante il suo percorso artistico, che l’ha vista a fianco di grandi jazzisti italiani, ha realizzato cinque CD come solista, “The Island”, per l’Etichetta “Audiorecords”, “The Look of Love”, per l’etichetta Alfamusic, il “Raindrops”, per la “Velut Luna”, “Random”, per l’etichetta “Audiorecords”, una raccolta di brani legati alla tradizione pop italiana, reinterpretati in una chiave più acustica ed essenziale, “Acoustic Time” insieme al percussionista Karl Potter, ed il chitarrista Roberto Genovesi, etichetta “Audiorecords”

Suo ultimo lavoro discografico come solista il CD “Song in my heart” pubblicato dalla etichetta discografica giapponese, Albore Jazz, distribuito in europa ed in Giappone, dove è stato classificato dalla rivista “Jazz Crotique Magazine” tra i primi 11 dischi jazz vocal più belli del 2014, e vede come Feat. il fisarmonicista Antonello Salis.

Nel 2018 esce per la Filibusta Records l’album “Hand Luggage” con la formazione AJUGADA Quartet, con il quale ultimamente sta calcando i palchi di Teatri e rassegne jazz italiane.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Line-up

Antonella Vitale: voce

Enrico Bracco: chitarra

Francesco Puglisi: contrabbasso

Special guest: Danielle Di Majo: sax