Aperitivo Geopolitico: Cronache dei Ghiacci. La geopolitica dei poli e le sue strane storie

L’APERITIVO GEOPOLITICO DI AMISTADES: “CRONACHE DEL GHIACCIO. LA GEOPOLITICA DEI POLI E LE SUE STRANE STORIE” ALL’ENOTECA LETTERARIA IL 18 DICEMBRE ORE 20.00

Aperitivo con dibattito dedicato alla corsa, non priva di stranezze, delle Potenze mondiali per accaparrarsi le risorse nascoste tra i ghiacci. Con la testimonianza di Federico Angelini, ricercatore in Antartide. Drink + food, materiale didattico e sconto sui libri in vendita .

“Cronache del ghiaccio. La geopolitica dei Poli e le sue strane storie”

Torna l’Aperitivo Geopolitico dell’Associazione AMIStaDeS, questa volta in versione speciale “natalizia”, con un’escursione ricca di aneddoti e curiosità sulla nuova frontiera geopolitica globale.

Il disgelo delle calotte polari, conseguenza dei cambiamenti climatici, ha fatto emergere tesori nascosti: ingabbiate tra i ghiacci vi erano, e in parte ancora vi sono, l’80% delle risorse energetiche e minerarie mondiali. Tutte le Potenze, grandi o piccole che siano, corrono per accaparrarsele, e per farlo sono disposte a mettere in atto azioni di forza, e a volte azioni parecchio bizzarre (mai sentito parlare della Battle of Bottles?) che AMIStaDeS vi racconterà. In particolare, ci addentreremo nel mitologico Passaggio a Nord-Ovest, per il cui controllo è in atto una lotta serrata tra gli Stati, e poi guarderemo a Sud, in quel continente che ormai anche la Cina – pur geograficamente distantissima – ha definito nel suo Piano pluriennale la sua “nuova frontiera strategica”. Nostro compagno di viaggio nel raccontare l’assalto alle risorse dei ghiacci e le sue follie sarà chi in Antartide ci ha vissuto: ospite d’onore della serata sarà Federico Angelini, ricercatore italiano che ci porterà la sua testimonianza diretta, con aneddoti e fotografie provenienti direttamente dal Polo Sud.

“Cronache del ghiaccio. La geopolitica dei Poli e le sue strane storie” si svolgerà presso l’Enoteca Letteraria, via di San Giovanni in Laterano n. 81, a partire dalle ore 20.00.

La quota di partecipazione all’aperitivo geopolitico è di 15 euro (12 per i soci AMIStaDeS), comprensivi di calice di vino e degustazione di pietanze a buffet, e slides su richiesta del materiale didattico.

In aggiunta, la sera dell’evento sarà possibile acquistare i volumi dell’Enoteca Letteraria con uno sconto del 15% sul nuovo e 30% sull’usato.

Per partecipare all’evento inviare una mail a: aperitivi@amistades.info

AMIStaDeS è una giovane associazione che si occupa di ricerca, formazione e divulgazione su tematiche internazionali. Svolge attività di ricerca, organizza corsi online e in presenza e propone eventi e conferenze