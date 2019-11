APERTURA STRAORDINARIA – IL GRAN PRIORATO DEI CAVALIERI DI MALTA

Finalmente avremo modo di vedere cosa si nasconde dietro al buco della serratura più famoso di Roma e forse del mondo.

La Villa oggi sede del Gran Priorato di Roma, una delle più antiche istituzioni dei membri dell’Ordine di Malta, è anche sede dell’Ambasciata del Sovrano Ordine presso la Repubblica italiana.

Posseduta già dal XIV secolo dal Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni, di Gerusalemme, di Rodi e di Malta è l’unico capolavoro architettonico di Giovan Battista Piranesi a cui il cardinale Rezzonico, insignito del titolo di Gran Priore romano dell’Ordine, commissionò il completo rinnovamento; l’artista dalla personalità inquieta e complessa realizzò un’opera grandiosa con una decorazione fatta di segni e simboli allegorici di non facile interpretazione.

Visita guidata: sabato 16 novembre ore 12:30

Appuntamento: ore 12:00 (Massima puntualità), Piazza dei Cavalieri di Malta 4

Quota di partecipazione: €20,00 – pagamento anticipato mediante bonifico bancario al IBAN: IT43J0569603219000004793X28.

Prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare una mail di risposta a segreteria@adm-arte.it, contenente il proprio nominativo, il numero dei partecipanti, la copia del bonifico in allegato e un riferimento telefonico per ricevere aggiornamenti in caso di variazione di programma.