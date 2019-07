Apollo 11: ritorno al \'69

Associazione AstronomiAmo e Speak Science vi invitano sulla Luna!

Il primo passo di Armstrong e l’orma del piede di “Buzz” Aldrin rappresentano quanto di più azzardato, folle e grandioso l’uomo sia riuscito a fare a oggi.

Chi c’era ricorda e si emozionerà. Chi non c’era ha una occasione unica per rivivere il tutto come se fosse nel 1969 nella cornice splendida del Gilda on the Beach.

Approfitteremo di una Luna che sorgerà intorno alle 23.15 per prepararci all’osservazione. Parleremo di Luna, di Apollo, senz’altro. Ma vivremo quegli anni, ci caleremo in quell’atmosfera, capiremo cosa le missioni Apollo possano aver dato al mondo.

Una serata per tutte le età, uno spettacolo che unirà Scienza e Storia. E tanto altro. Una serata da non perdere e adatta a tutte le età.

La serata avrà inizio alle ore 20.30.

La serata è totalmente gratuita. Info sull’evento scrivendo a info@astronomiamo.it o chiamando il 338-1670432.

Chi vuol approfittare per cenare nell’incantata meraviglia del Gilda on the Beach può prenotare o informarsi scrivendo a info@gildaonthebeach.com o chiamando al numero 06-61968046.