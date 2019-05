Apple Sing & Apple Play in concerto al Cotton Club

Disco dance con gli Apple Sing Apple Play. Dopo il successo di settembre al Village Celimontana tornano al Cotton Club con il loro repertorio scoppiettante per una serata all’insegna del divertimento. Come sempre me-la suono e me-la canto, per chi ha voglia di ballare e anche per chi non ne ha! perché gli viene.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Ingresso 10 euro

Inizio concerto ore 22:00

Line-up

Barbara Begala, Voce

Giada Manti, Voce

Alessandro Rossi, Voce

Anna Vinci, Voce

Sasa’ Flauto, Voce-Chitarra

Luigi Uccioli, Tastiere

Mimmo Imperiale, Basso

Angelo Capuzzimato, Batteria