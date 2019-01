Apple Sing & Apple Play in concerto al Cotton Club

Venerdì 25 gennaio salirà sul palcoscenico del Cotton Club Apple Sing & Apple Play, band con repertorio dance degli anni ‘70 ed ‘80. La formazione composta da otto elementi si caratterizza per un groove potente, una ritmica travolgente è una sezione vocale che è composta da ben quattro cantanti.

Uno spettacolo travolgente, ricco di euforia e coinvolgimento con in repertorio i principali successi che hanno caratterizzato un’epoca. Da We are Family delle Sister Sledge, passando per i grandi capolavori degli Chic come Le Freak, fino a raggiungere tanti altri brani famosissimi come Lady Marmelade, Proud Mary e Let The Music Play. Capolavori assoluti di un’epoca ricca di musica e soprattutto spettacolo!

Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro

Line-up

Barbara Begala, Voce

Giada Manti, Voce

Alessandro Rossi, Voce

Anna Vinci, Voce

Sasa’ Flauto, Voce-Chitarra

Luigi Uccioli, Tastiere

Mimmo Imperiale, Basso

Angelo Capuzzimato, Batteria