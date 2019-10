Arriva a Roma il Marketing Inarrestabile Tour per imprenditori e professionisti

Andrea D’Agostini marketing strategist internazionale – famoso per far crescere in modo esponenziale le attività – arriva in Italia con il suo MARKETING INARRESTABILE TOUR, per gli imprenditori e professionisti italiani.

La nota web agency PRIMA POSIZIONE ospita in Italia (e nel Ticino) l’entusiasmante “MARKETING INARRESTABILE Tour” di Andrea D’Agostini, business e marketing strategist di straordinario successo.

Andrea D’Agostini – che da diversi anni vive ed opera negli USA – inizierà il suo tour di seminari di marketing per gli imprenditori e professionisti italiani il 30 Settembre a Torino e lo concluderà a Palermo l’11 Ottobre.

A soli 10 giorni dall’apertura delle iscrizioni, sono già state registrate circa 2.000 prenotazioni nelle varie tappe del tour.

La web marketing agency PRIMA POSIZIONE è tra le massime esponenti del mondo del web marketing. E’ una realtà imprenditoriale da anni in costante espansione, che conta attualmente un centinaio di collaboratori tra staff, commerciali e partner operativi.

Dal 2015 PRIMA POSIZIONE si è impegnata fortemente nella formazione gratuita di imprenditori e professionisti, organizzando circa 80 seminari gratuiti al mese in tutta Italia, sui temi più attuali del web marketing, social, SEO e strumenti di espansione.

Ciò che motiva PRIMA POSIZIONE nella realizzazione di queste iniziative promozionali è anche la volontà di dare agli imprenditori italiani la conoscenza specialistica che possa aiutarli a vincere e a creare l’espansione e la prosperità che desiderano.

Ad oggi sono oltre 25.000 gli imprenditori e professionisti italiani che hanno partecipato alle iniziative formative gratuite di Prima Posizione.

In quest’ottica di formazione e supporto al business delle PMI, PRIMA POSIZIONE ha sposato la genialità, l‘efficacia e la VISION del marketing strategist internazionale Andrea D’Agostini e per questa ragione gli hanno chiesto di diventare il TOP partner per la formazione dei propri clienti, sui segreti del marketing vincente.

Andrea D’Agostini è un astro nascente nel panorama del marketing internazionale. Inizia la sua carriera come autore e presentatore di programmi televisivi in RAI.

Giovanissimo, ha fondato una agenzia di marketing per mezzo della quale ha creato strategie e campagne di successo per alcuni dei più famosi brand internazionali, tra cui Sephora, Pandora, Lacoste e molte altre.

Nel 2014 ha accettato la sfida di diventare Vice Presidente per il PR e marketing, di una piccola società energetica americana con un fatturato di 23 milioni di dollari.

Questa azienda è ora cresciuta del 466.8% in 4 anni, divenendo una realtà del valore di 500 milioni di dollari. Questa espansione esponenziale l’ha resa una delle società a più veloce crescita degli Stati Uniti. Per questa ragione sono stati premiati dal Business Journal e la società è stata recensita da Forbes, INC, Huffington Posts, ecc.

Dal 2015 Andrea ha cominciato a condividere il suo know how facendo seguito alla richiesta di numerosi imprenditori ed ha dedicato molto del suo tempo ad aiutare società ed imprenditori ad accelerare la loro crescita. Negli ultimi 5 anni Andrea ha viaggiato per oltre 500.000 chilometri, per tenere seminari e workshop in quasi tutto il mondo. Ha tenuto oltre 1000 seminari con un’affluenza di oltre 50.000 imprenditori, professionisti e studenti, accomunati dal desiderio di cambiare i propri standard di vita.

La sua missione è quella di ispirare un nuovo rinascimento per mezzo della rinascita degli imprenditori e delle attività. Oltre alla sua straordinaria capacità di creare una crescita esponenziale nelle aziende che seguono il suo coaching, questa è la MISSION condivisa da PRIMA POSIZIONE.

Il Tour di Andrea D’Agostini toccherà 10 città. In ogni location Andrea terrà un innovativo seminario gratuito basato sui suoi segreti di marketing, di 3 ore. La sua volontà è quella di ispirare il maggior numero possibile di persone a risvegliare in sé la decisione e la determinazione di portare il proprio business ad un nuovo livello.

L’evento si terrà lunedì 7 Ottobre alle ore 14.00 presso a Roma presso Teatro Marconi, Viale Guglielmo Marconi, 698/E – 00146 – ROMA.

Previa iscrizione, il seminario è aperto a tutti. “Perchè – come dice Andrea D’Agostini – tutti devono avere la possibilità di creare un rinascimento nel proprio business e nella propria vita!”.

Per iscrizioni: andare al seguente link https://corsi.prima-posizione.it/pp/tour-dagostini-roma-cvl/ o chiamare Alessandro Sparelli +39 3471327367.