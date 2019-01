Art Cafè Roma venerdì 11 Gennaio 2019 – Ingresso Omaggio

ART CAFE’ ROMA VENERDì 11 GENNAIO 2019 PRESENTA REVOLUTION INFO E PRENOTAZIONI AL 3339392842 FEDERICO INGRESSO OMAGGIO.

INGRESSO OMAGGIO ART CAFE’

————————————————

Ingresso in omaggio su invito in Lista Art Cafè

Bastera’ scrivere nell’Evento inserendo

Nome + Cognome di tutte le persone per essere invitati in Omaggio

(comunicare nominativi in lista Art Cafè )

Info pista per inviti 📞 (+39) 333 939 2842

Info & Booking tavoli

Info e prenotazioni 📞 (+39) 333 939 2842

Art Cafè • Galoppatoio di Villa Borghese – Roma

L’ingresso è esclusivamente su invito ad eccezione di coloro che sono già accreditati sulla lista ufficiale dell’Art Cafè.

Per ricevere l’invito omaggio alla Serata Evento Art Cafè è necessario richiederlo inserendo Nomi e Cognomi dei partecipanti.

Questa lista dei nomi sarà trasferita in OverBooking e confermati esclusivamente al momento dell’accesso a condizione che siano rispettati i criteri e requisiti richiesti.

Dress code: curato e senza eccessi(taglio di capelli,piercing e tatuaggi visibili).

Età minima:

– 19 anni donna

– 21 anni uomini.