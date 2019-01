Art Dinner IL BELLO DEL GUSTO: il Divin Porcello

IL BELLO DEL GUSTO

L’arte di raccontare

il cibo a tavola e nei dipinti

a cura di Fabiana Mendia

chef Marco Fabiano

RED Bistrot Libreria

via Tomacelli 23 ROMA – ore 20,00

24 gennaio:

Il Divin Porcello. Carni, verdure e legumi…il potage no, anche se fa freddo

ARTEINDIRETTA e RED Bistrot Libreria presentano IL BELLO DEL GUSTO – L’arte di raccontare il cibo a tavola e nei dipinti a cura di Fabiana Mendia. Quattro serate in cui scoprire a cena i rapporti tra Cibo e Arte seguendo piaceri e virtù della cucina stagionale. Il 24 gennaio alle ore 20,00 entrerà in sala e in cucina l’anima della festa: il Divin Porcello.

Un appuntamento gastronomico per approfondire l’incidenza del maiale nella storia e nell’arte, con un’ampia rassegna di dipinti in cui gli artisti hanno costruito un palcoscenico ideale sul quale la raffigurazione di cibi variamente assemblati evoca profumi e sensazioni.

Ogni piatto sarà, infatti, introdotto dalla storica dell’arte Fabiana Mendia con analisi formali e simboliche di dipinti che prepareranno vista, olfatto e palato all’esperienza gastronomica in quattro portate curata dallo chef Marco Fabiano. Brani letterari interpretati da Andrea Lami completeranno il racconto.

Nei dipinti e in tavola, sacro e profano con il Divin Porcello.

Il costo è di 30 euro a persona (bevande escluse), per info e prenotazioni 06/69347261 – direttore-red.romat@afsf.it.